Akavan Erityisalat: Sivistysvirastojen jättiuudistukseen jäämässä valuvikoja

Akavan Erityisalat: Sovittelijan tasa-arvovelvoite vientimallin ainoa valopilkku 18.12.2024 17:10:21 EET | Tiedote

Akavan Erityisalat on syvästi huolissaan eduskunnassa läpi menneen vientimallilain vaikutuksista naisvaltaisten ja alipalkattujen alojen palkkakehitykseen ja tasa-arvoon. – Valopilkkuna on valiokuntakäsittelyissä esiin noussut tasa-arvovelvoite. Valtakunnansovittelijan on viranomaisena otettava huomioon tasa-arvon edistämisvelvollisuus.