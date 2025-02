Maatilat investoivat Hämeessä viime vuonna erittäin paljon ja tukea tilanpidon aloittamiseen myönnettiin enemmän kuin vuosiin – ”Erittäin tärkeää koko Suomenkin kannalta”

Maatalouden investointituet kiinnostivat vuonna 2024 hämäläisiä maanviljelijöitä. Maatalouden investointitukihakemuksia koko viime vuonna Hämeen ELY-keskukselle tuli 182 kappaletta, joista myönteisen päätöksen sai 149 hakemusta. Yhteensä Kanta- ja Päijät-Hämeen maatiloille myönnettiin ELY-keskuksen kautta yli 5,1 miljoonaa euroa tukea maatalouden investointeihin. Kanta-Hämeeseen tukea maatalouden investointeihin myönnettiin yli 3 miljoonaa euroa, Päijät-Hämeeseen lähes 2,1 miljoonaa euroa.

”Investointituissa kysyntä oli erittäin hyvällä tasolla viime vuonna ja alkuvuodesta jopa hurjaa. Nyt tammikuun puolivälissä päättyneelle tukijaksolle saadun 38 hakemuksen perusteella hyvä tahti tuntuu jatkuvan”, rahoitusasiantuntija Kaisa Valaja Hämeen ELY-keskuksesta kertoo.

Varsinkin erityyppiset kuivaamoinvestoinnit olivat suosittuja maatalousyrittäjien keskuudessa.

”Lisäksi esimerkiksi kasvinsuojeluruiskujen ja pintalevittimien täsmäviljelyvarusteisiin sekä kasvustosensoreihin ja satokartoittimiin on selvästi virinnyt kiinnostusta ja tietoisuus lisääntynyt verrattuna rahoituskauden ensimmäiseen vuoteen 2023. Toisaalta taas energiainvestointien määrä suorastaan romahti loppuvuodesta verrattuna alkuvuoden 2024 tilanteeseen. Myös aurinkopaneelihakemusten määrä on vähentynyt erittäin merkittävästi pariin aikaisempaan vuoteen verrattuna”, Valaja analysoi.

Maatalouden investointitukea voi hakea esimerkiksi energiainvestointeihin, navetan, sikalan tai kasvihuoneen rakentamiskustannuksiin, kuivaamojen rakentamiseen, maatalouden varastorakennuksiin, salaojitukseen ja yhteisiin ojitusinvestointeihin tai esimerkiksi korjauksiin, jotka parantavat eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa.

Tilanpidon aloittamiseen yhteensä 1,2 miljoonaa euroa 36 hämäläisviljelijälle

Nuoren viljelijän aloitustukea Kanta- ja Päijät-Hämeessä myönnettiin edellisvuonna yhteensä 1,2 miljoonan euron edestä, mikä on enemmän kuin yhtenäkään vuonna 2020-luvun aikana. Nuoren viljelijän aloitustukea voi saada alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa. Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

”Sukupolvenvaihdokset maataloudessa ja uusien viljelijöiden saaminen alalle ovat tärkeitä asioita, jotta suomalaisilla on jatkossakin puhdasta ja laadukasta vastuullisesti ja kestävästi tuotettua ruokaa”, rahoitusasiantuntija Olli Löyttyniemi toteaa.

Kanta-Hämeeseen aloitustukea myönnettiin 680 000 euron verran, Päijät-Hämeessä vastaava summa oli 520 000 euroa. Aloitustukea myönnettiin viime vuonna Kanta-Hämeeseen 20 kappaletta ja Päijät-Hämeeseen 16 kappaletta.

”Maatalouden investointien ja sukupolvenvaihdosten aktivointi on ollut yhtenä keskeisenä painotuksena ELY-keskuksessa, joten kokonaisuudessaan rakennetukien vuosi oli Hämeessä erinomainen. Kotimainen ruoantuotanto on kriittistä jo esimerkiksi huoltovarmuudenkin takia, joten siitä huolehtiminen on erittäin tärkeää koko Suomenkin kannalta”, päättää maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivikko.

Maatalouden rakennetuet eli maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki ovat EU:n osarahoittamia tukia.