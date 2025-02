Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson elinvoimaa tuettiin noin 177 miljoonalla eurolla vuonna 2024

Työttömyys jatkaa kasvuaan Kaakkois-Suomessa 24.1.2025 08:05:05 EET | Tiedote

Kaakkois-Suomessa työttömien määrä kasvoi joulukuussa kahdeksalla prosentilla vuodentakaisesta, mikä on linjassa koko maan tilanteen kanssa. Lomautettuja oli vuodentakaiseen verrattuna hieman vähemmän, mutta marraskuusta lomautettujen määrä sen sijaan kasvoi reilusti. Nuorten ja ulkomaalaistaustaisten työttömyys on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin kaikkien työttömien. Korkeakoulutettujen työttömyys on myös huomattavasti lisääntynyt. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa edelleen. Uusien avointen työpaikkojen määrä väheni kaikissa seutukunnissa.