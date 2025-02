Mehiläinen tukee lapsiperheitä – tarjoaa kaikille 0–4-vuotiaille maksuttoman Digineuvolan

Mehiläisen teettämä kyselytutkimus* piirtää kuvaa lapsiperheiden arjesta. Kyselyssä 0–4-vuotiaiden lasten huoltajista 41 prosenttia kertoi kokevansa ajoittain voimakasta huolta lastensa terveydestä ja lähes kolmasosalle on epäselvää, mistä apua voisi saada. Vanhemmuutta suoritetaan usein velvollisuudentuntoisesti tehtävä tehtävältä.

Tähän tilanteeseen Mehiläinen tarjoaa nyt apua maksuttomalla Digineuvolalla. Chat-palveluna toimiva Digineuvola on palvellut pikkupotilaita jo kahden vuoden ajan, ja nyt se avautuu maksutta kaikille 0-4-vuotiaiden perheille.

– Vanhemmuuteen kohdistuu suuria odotuksia, ja monet kokevat arjessaan joskus ristiriitaisiakin paineita. Samalla yhteiskunta on muuttunut suuntaan, jossa perinteistä tukiverkkoa ei aina entisessä määrin ole perheille saatavilla. Siksi haluamme tarjota tukea lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. Terveysneuvonnan suorien hyötyjen lisäksi perheiden tukeminen heijastuu laajasti koko yhteiskuntaan, edistäen lasten kasvua ja kehitystä, kertoo Mehiläisen digitalisaation johtava lääkäri Essi Kainonen.

Mehiläisen maksuttomassa Digineuvolassa vanhempi voi asioida ympäri vuorokauden ja kysyä lapsen terveyteen sekä vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat koulutetut terveyden- ja sairaanhoitajat sekä kätilöt.

– Vaikka tietoa on nykyään runsaasti saatavilla, kokemusperäinen tieto ja konkreettinen tuki ovat vähentyneet. Lapsia syntyy vähemmän, eivätkä laajennettu perhe tai muut läheiset ole aina arjessa läsnä. On tärkeää, että perheille on tarjolla selkeitä ja helposti saavutettavia tukipalveluita, Kainonen painottaa.

Apua ei aina kehdata hakea – asioiden järjestymiseen löytyy luottoa

Vaikka monet vanhemmat kokivat kyselyssä lapsen terveyteen liittyvät huolensa raskaina, usealla vastaajalla suhtautuminen tilanteeseen oli kuitenkin myönteinen. Jopa neljä viidestä koki, että asiat järjestyvät lopulta kuitenkin parhain päin. Huolien ilmetessä vastaajista lähes kolmella neljästä löytyi läheisten tukiverkostoa, jonka puoleen kääntyä. Myönteisten vastausten rinnalla joka kolmas vanhempi vastasi kuitenkin olevansa jaksamisen äärirajoilla lapsen terveyteen liittyvien asioiden vuoksi.

– Nykyvanhemmuus otetaan vastaan hartaasti ja tietyllä vakavuudella. Vanhemmat haluavat onnistua ja tarjota lapsilleen parhaat eväät elämään. Tämä kokemus yhdistettynä esimerkiksi modernin työelämän haasteisiin voi luoda kohtuuttomia paineita ja riittämättömyyden tunteita. Unettomat yöt ja huoli lapsen terveydestä voivat lisätä vanhemmuuden haasteita, kuten jaksamisen, mielialan ja parisuhteen ongelmia, Kainonen lisää.

Kyselytutkimuksen mukaan lähes joka neljäs kokee, ettei kehtaa ottaa huoliaan esille terveydenhuollon asiantuntijan kanssa. Mehiläisen Digineuvolassa vastauksen saa matalalla kynnyksellä arkisiinkin terveyskysymyksiin.

– Tähän aikaan vuodesta Digineuvolassa tulee vastaan huolia, jotka liittyvät erityisesti lasten flunssaviruksiin ja vatsaoireisiin. Meiltä saa tukea sekä kotihoito-ohjeita helpottamaan lasten oloa. Tarvittaessa ohjaamme lapset vastaanotolle. Kun voimme yhdessä käydä läpi lapsen tilannetta ja etsiä siihen ratkaisuja, monesti vanhemmankin huoli pienenee, päättää Mehiläisen maksuttoman Digineuvolan sairaanhoitaja ja palveluesihenkilö Miira Huldin.



Yleisimmät käyntisyyt Digineuvolassa

Mehiläisen Digineuvola on palvellut potilaita vuodesta 2023 lähtien. Digineuvolassa terveyden- ja sairaanhoitajat sekä kätilöt tarjoavat perheille ennen kaikkea tukea ja neuvoa arjen huoliin ja kysymyksiin. Yleisimmin perheet ovat ottaneet yhteyttä seuraavan kaltaisissa teemoissa:



Kasvun ja kehityksen kysymykset, kuten lapsen ruokailu- tai uniongelmat – esim. miten voin tukea lasta nukkumaan paremmin?

Allergiat, erilaiset ihottumat – esim. mistä tunnistan, että kyseessä on allergiaa?

Vatsaoireet – esim. miten vauvan vatsanväänteitä voidaan helpottaa?

Nuhat ja flunssat – esim. onko vihreä räkä normaalia?

Silmä- ja korvaoireet – esim. lapsi hieroo korvia, mistähän on kyse?

*) Lasten Mehiläisen kysely lapsiperheiden tuen tarpeesta toteutettiin sähköisenä kyselynä 9.-17.12.2024 Cint-tutkimuspaneelissa. Kyselyyn vastasi 617 huoltajaa, joilla on 0–12-vuotiaita lapsia. Vastaajista 57 %:lla oli yksi lapsi, 35 %:lla kaksi lasta ja 8 %:lla kolme lasta tai enemmän. Vastaajista 49 % oli 0–4-vuotiaiden lasten huoltajia ja heistä 51 %:lle lapsi oli ensimmäinen. Otos ei ole valtakunnallisesti edustava.

