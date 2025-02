Pekka Toveri ruotii kirjassaan, mitä sota Ukrainassa opettaa

Teos tarjoaa perusteellisen kuvauksen sodan lähtöasetelmista ja osapuolten käytössä olevista resursseista. Sodan etenemistä seurataan tarkasti aina hyökkäyksen ensihetkestä sen nykyiseen, ensimmäistä maailmansotaa muistuttavaan kulutussodankäynnin vaiheeseen saakka.

Miksi Venäjä hyökkäsi? Miten sota on edennyt, mitä siitä voidaan Suomessa oppia ja kuinka se saadaan päättymään? Selvää on se, että Venäjä on pysäytettävä Ukrainassa – tai se joudutaan pysäyttämään paljon suuremmin kustannuksin jossain Ukrainasta länteen.

Loppupäätelminä Toveri ruotii yksityiskohtaisesti Ukrainan sodan opetuksia Suomelle. Hän tarkastelee Suomen puolustusvalmiutta ja esittää useita keinoja, kuinka se saadaan vastaamaan uusiin uhkiin.



Pekka Toveri on entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp, entinen kansanedustaja ja nykyinen europarlamentaarikko. Hänen Ukrainan sotaa koskevat kansantajuiset, suorapuheiset ja asiantuntevat kommenttinsa ovat tuttuja kaikille suomalaista mediaa seuraaville.



Jaakko Puuperä on toiminut yli 25 vuotta sotilaallisen turvallisuuden ja kansainvälisen politiikan kommentaattorina, tietokirjailijana sekä asiantuntijatoimittajana. Hän on päätoimittanut aiemmin Suomen Sotilas -lehteä ja kansainvälistä Nordic Defence Review -julkaisua.

Pekka Toveri, Jaakko Puuperä: Pekka Toveri – Ukrainan sodasta, Docendo 2025, 428 sivua.

