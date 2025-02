Vuoden espoolainen urheilija on salibandypelaaja Justus Kainulainen

Espoolainen huippu-urheilu ansaitsee oman vuosittaisen juhlansa. Espoolaisten urheilijoiden menestys on merkki siitä hienosta ja pitkäjänteisestä työstä, jota seurat tekevät. Huippu-urheilijat ovat esikuvia lapsille ja nuorille, ja urheilutapahtumat luovat yhteisöllisyyttä.

- Onnea kaikille huomion saaneille! Oma Urheilugaala vahvistaa espoolaisen liikunnan ja urheilun merkitystä, sen identiteettiä. On hienoa, että yhteistyössä seurakentän kanssa tämä ideoitiin ja toteutettiin jo neljännen kerran. On myös tärkeää saada koko espoolainen huippu-urheilu kokoon yhdessä kanssamme, kohdata ja keskustella. Gaala yhdistää kaikkien meidän tekemistä, sanoo liikuntajohtaja Martti Merra.

Espoo liikkuu -yhteisö äänesti vuoden urheilijasta, vuoden esikuvasta ja vuoden joukkueesta

Vuoden 2024 espoolaisena urheilijana palkittiin Esport Oilersin kapteeni Justus Kainulainen, joka voitti salibandyn Suomen mestaruuden keväällä 2024. Kainulainen oli pelaajien valitsemana sarjan arvokkain pelaaja sekä asiantuntijoiden valitsemana kauden paras hyökkääjä. Joulukuussa 2024 hän voitti salibandyn maailmanmestaruuden.

Vuoden espoolaiseksi joukkueeksi palkittiin Espoon Jäätaitureiden muodostelmaluistelujoukkue Valley Bay Synchro. Muodostelmaluistelun SM-juniorisarjassa kilpaileva joukkue saavutti vuonna 2024 Suomen mestaruuskilpailuista kultaa, voitti kansainvälisen ISU Challenger Series Trophy d’Ecosse-kilpailun sekä saavutti kultamitalin myös pääkaupunkiseudun aluemestaruuskisoissa. Joukkue oli ensimmäinen espoolaisjoukkue lajin nuorten MM-kisoissa.

Espoolaiseksi esikuvaksi äänestettiin taitouimari Iiris Nurmi, joka opiskelee Helsingin yliopistossa elintarviketieteitä ja harjoittelee samalla huipulla ja tähtää vuoden 2025 taitouinnin EM- ja MM-kilpailuihin. Nurmi viestittää esimerkillään lajin harrastajille, että myös pienemmissä lajeissa on mahdollista olla aikuisten tason huippu-urheilija, ja toimii esikuvana kaksoisuran valinneesta taitouimarista.

Espoo Hall of Fame -kunniagallerian kolmas urheilija on Tiina Lillak. Hän on Suomen kaikkien aikojen menestynein naiskeihäänheittäjä ja yksi harvoista espoolaisista kesälajien olympiamitalisteista. Esbo Idrottsföreningiä edustanut Lillak kohosi naisten keihäänheiton kotimaiseksi kärkinimeksi kaudella 1980 ja teki samana vuonna arvokisadebyyttinsä olympiakisoissa.

Espoo Hall of Fame -kunniagallerian ensimmäiset jäsenet Jere Lehtinen ja Marjo Matikainen-Kallström valittiin vuoden 2023 Espoon Urheilugaalassa, jolloin palkittiin vuoden 2022 urheilijoita.

Espoon liikuntalautakunta valitsi vuoden 2024 valmentajan, urheiluseuran, urheiluteon ja nuoren urheilijan

Espoon liikuntalautakunta palkitsi vuoden espoolaisena urheiluseurana monipuolista ja pitkäjänteistä työtä luistelun parissa tekevän Espoon Jäätaiturit. Seura on taitoluistelun huippuseura niin yksinluistelussa kuin myös muodostelmaluistelussa. Seuran toiminnassa turvataan kaikille mahdollisuus päästä jäälle nauttimaan luistelun ilosta.

Vuoden nuori urheilija -palkinto myönnettiin poikkeukselliselle monilajitaiturille ja monilahjakkuudelle Anni Jantuselle, joka edustaa espoolaista urheiluhenkeä kolmen espoolaisen seuran edustajana hiihdossa, suunnistuksessa ja kestävyysjuoksussa.

Vuoden 2024 Jantunen voitti nuorten suunnistuksen EM-kultaa viestistä ja EM-pronssia sprinttimatkalta, yhteensä viisi henkilökohtaista nuorten SM-kultaa kestävyysjuoksusta ja hiihdon nuorten SM-kultaa viestistä.

Vuoden espoolaiseksi valmentajaksi valittiin Aapo Heinonen, joka on toiminut Tapiolan Hongan miesten koripallojoukkueen päävalmentajana viisi pelikautta. Heinosen vahvuuksiin kuuluu pelaajalähtöinen valmennusfilosofia, jossa erilaisuutta ymmärretään ja pelaajille annetaan mahdollisuus epäonnistua ja sitä kautta kehittyä. Heinosen saavutuksia ja pitkäjänteistä työtä joukkueen parissa arvostetaan.

Liikuntalautakunta valitsi Kiekko-Espoon liiganousun vuoden 2024 espoolaiseksi urheiluteoksi. Joukkueen liiganousu on merkityksellinen espoolaiselle urheilulle. Liiganousun eteen on tehty töitä pitkään ja systemaattisesti.

Vuoden sykähdyttävimpänä urheiluhetkenä palkittiin espoolaisten joukkueiden ottelusarja

Sykähdyttävimmän urheiluhetken, yhteistyöteon ja työyhteisön palkinnot jakoi Espoon kaupunki.

Vuoden 2024 sykähdyttävin urheiluhetki meni espoolaisten huippusalibandyseurojen Esport Oilersin ja Westend Indiansin kevään seitsemän ottelun mittaiselle välierätrillerille. Ottelusarjan seitsemäs peli pelattiin täydessä Tapiolan Urheiluhallissa.

Vuoden yhteistyötekona palkittiin Leiki ja liiku -toiminta. Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvointia ja liikkumista. Leiki ja liiku -toiminta kehittää lasten motorisia taitoja, fyysistä aktiivisuutta ja sosiaalista kehitystä sekä tarjoaa lapsille innostuksen liikunnalliseen elämäntapaan. Leiki ja liiku -toiminnan toteuttavat kaupungin liikunnan ja urheilun sekä suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen yksiköt sekä liikuntaseurat.

Espoon Liikunnan ja urheilun tilojen hallinnasta, käyttövuorojen jaosta, muutoksista, laskutuksesta ja riittävien vapaaharjoitteluvuorojen varmistamisesta vastaava liikuntapalveluiden tilavarausyksikkö sai tunnustuksen vuoden 2024 espoolaisena työyhteisönä.

Yli 20000 varaussuoritusta on jo vuosien ajan varmistanut seuroille toimivan arjen ja riittävät vuorot espoolaisille liikkujille. Onnistunut työ vaatii vuosien työkokemusta, nopeaa reagointia ja hyvää seuratoimintojen tuntemusta.

