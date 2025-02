Ebba Katrín Finnsdóttir on Hildur, Lauri Tilkanen on Jakob – nämä näyttelijät tähdittävät Ruudun jättisarjaa

Hildurin tuottaa suomalainen tuotantoyhtiö Take Two Studios yhteistyössä islantilaisen Sagafilmin kanssa. Kyseessä on Ruudun alkuperäissarja, joka on noin miljoonan euron jaksobudjetillaan yksi Nelonen Median suurimmista draamahankinnoista.

Sarjan yksi rahoittajista on suomalainen pääomasijoitusyhtiö IPR.VC, kansainvälisestä jakelusta vastaa isobritannialainen Cineflix Rights.

Pääkäsikirjoittaja Matti Laine on vastannut Hildurin adaptaatiosta tv-sarjaksi työparinsa, islantilaiskäsikirjoittaja Margret Örnolfsdottirin kanssa. Vaikka sarjan tarina sijoittuu kokonaisuudessaan Islantiin, siinä on vahva yhteys Suomeen. Sarjassa on sekä kirjasta tuttuja että uusia hahmoja.

Hildur-sarjan ohjaa islantilainen Tinna Hrafnsdóttir. Sarjan päähenkilöä eli Hilduria näyttelee islantilainen Ebba Katrín Finnsdóttir, Jakobin roolissa nähdään Lauri Tilkanen. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Oona Airola ja saksalainen Rick Okon. Sarjan tuottavat Eero Hietala ja Sara Norberg Take Two Studiosilta, Kjartan Thor Thordarson ja Tjörvi Thorsson Sagafilmiltä sekä Timo Argillander, James Baker ja Andrea Scarso IPR.VC:ltä.

Kirjailija Satu Rämölle sarjan kuvausten alkaminen tekee suuren unelman toteutumisesta konkreettista.

– Sarjan tekeminen on valtava ponnistus, ja vasta nyt Hildur-tv-projektia seuratessani olen kunnolla tajunnut, miten paljon asioita pitää tapahtua tietyssä järjestyksessä ennen kuin itse tuotantovaihe ja kuvaukset voivat alkaa. Olen äärimmäisen iloinen ja kiitollinen siitä, että kuvauksia tehdään täällä Hildurin kotiseudulla Islannin Länsivuonoilla. Tänne on pitkä matka kaikkialta, välimatkat ovat pitkiä eikä täällä Länsivuonoilla ole aikaisemmin tehty näin isoa kansainvälistä televisiotuotantoa. Kohta on, siitä saadaan kaikki olla tosi ylpeitä, Rämö iloitsee.

Rämö seuraa tv-sarjan tuotantoa sivusta, eikä hän ole ollut mukana tv-adaptaation käsikirjoitus- tai roolitusvaiheessa.

Hildur-dekkarisarjan kirjoja on myyty Suomessa kaikissa formaateissa jo yli 755 000 kappaletta. Maailmanlaajuisesti kirjoja on myyty yli 900 000 kappaletta.

Hildur nähdään Ruudussa vuonna 2026.

Tältä roolihahmot näyttävät:

Hildur:

Gudmundur Freyr Jonsson

Jakob:

Gudmundur Freyr Jonsson

Florian:

Gudmundur Freyr Jonsson

Hildur-sarjaa tähdittävät:

Ebba Katrín Finnsdóttir (Hildur)

Saga Sigurðar

Ebba Katrín Finnsdóttir valmistui Icelandic Academy of the Arts -koulusta vuonna 2018. Viiden viime vuoden ajan Ebba Katrín on työskennellyt Islannin Kansallisteatterissa, sitä edeltävän vuoden Reykjavikin Kaupunginteatterissa.

Vuonna 2020 Ebba Katrín voitti vuoden näyttelijän Gríman-palkinnon roolistaan näytelmässä ​​Ugla in The Atom Station. Hänellä on myös kolme ehdokkuutta vuoden naisnäyttelijäksi.

Ebba on näytellyt elokuvassa Agnes Joy ja TV-sarjoissa, kuten Húsó, Vigdís ja Reykjavik 112.

Lauri Tilkanen (Jakob)

Ilkka Saatamoinen

Lauri Tilkanen on tunnettu suomalaisnäyttelijä, joka on tähdittänyt lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja. Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2012 valmistunut Lauri on näytellyt muun muassa elokuvissa Härmä, Olavi Virta, Tom of Finland ja Luottomies-elokuva: All In. Hänen tunnettuja tv-sarjojaan ovat muun muassa Hotel Swan Helsinki, Karppi ja Pohjolan laki.

Urheilua ja musiikkia harrastava Tilkanen on myös innokas neuloja.

Oona Airola (Anna)

Marica Rosengard

Oona Airola on palkittu suomalainen näyttelijä ja laulaja. Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2015. Airola sai parhaan naissivuosan Jussi-palkinnon vuonna 2016 julkaistusta elokuvasta Hymyilevä mies. Hänet palkittiin parhaan naispääosan Jussi-palkinnolla vuonna 2018 julkaistusta elokuvasta Oma maa. Elokuvien lisäksi Airola on tähdittänyt tv-sarjoja ja teatterituotantoja. Hänet tunnetaan muun muassa tv-sarjoista Hotel Swan Helsinki, Hautalehto ja Helsinki-syndrooma.

Rick Okon (Florian, uusi hahmo)

Nils Schwarz

Rick Okon on saksalainen näyttelijä, joka tunnetaan muun muassa pääroolistaan palkitussa Das Boot -sarjassa ja roolistaan kanadalaissarjassa X Company. Hänen ensimmäinen pääroolinsa oli vuonna 2011 julkaistussa elokuvassa Romeos, josta hän oli ehdolla parhaan nuoren miesnäyttelijän palkinnon saajaksi.

Lisäksi Rick on ollut vakituinen vieras Tatort-sarjassa ja esiintyy myös uusissa Love Sucks- ja Sisi-sarjoissa.

Tinna Hrafnsdóttir (ohjaaja)

Take Two Studios

Tinna Hrafnsdóttir on tunnettu islantilainen ohjaaja, näyttelijä, käsikirjoittaja ja tuottaja. Hän on Iceland University of the Arts -koulun ja TIFF Filmmakers Labin alumni ja johtaa omaa tuotantoyhtiötään Freyja Filmworksia.

Viime vuonna Tinna oli ehdolla Nordic Film and TV Fond Script Price -palkinnon saajaksi Hankala perintö -tv-sarjan luojana, showrunnerina ja pääkäsikirjoittajana. Tinna on myös ohjannut sarjoja Reykjavik 112 ja Vigdís sekä elokuvan Quake.