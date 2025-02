Uudistunut Vene 25 Båt kiinnosti suomalaista veneilykansaa

Ensimmäisenä viikonloppuna samaan aikaan venemessujen kanssa järjestettiin Helsingin Erämessut. Synergia näiden tapahtumien välillä on kiistaton. Veneilijät tulivat entistä innokkaammin venemessuille ensimmäisenä viikonloppuna, kun pääsivät samalla tutustumaan Erämessuihin. Vene 25 Båt -messujen kävijämäärä yli 67 500 on reilusti yli 10 000 suurempi kuin viime vuonna. Nousua tuli omalta osaltaan Erämessujen kävijäkohderyhmästä, mutta myös selkeästi enemmän veneilijöitä saapui tapahtumakokonaisuuteen.



”Helsingin venemessujen asema vahvistuu vuosi vuodelta Pohjois-Euroopan suurimpana venealan tapahtumana. Venemessujen kivijalka on suomalainen veneteollisuus, jota arvostetaan paljon kansainvälisestikin. Tärkeimpien kansainvälisten venemerkkien ja veneilytarvikkeiden panostus ja näkyvyys messuilla oli myös erittäin vahva”, toteaa tapahtuman toimeksiantajan Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.



Venemessut aloitti veneilykauden



Vaikka Suomen venealalla on meneillään haastava vuosi, yritykset ennakoivat käännettä parempaan jo tänä vuonna. Venemessut on tärkeä myyntipaikka ja aloittaa kevään venemyynnin messuilla tehtyjen kauppojen ja saatujen kontaktien kautta. Yli 90 % Suomessa myytävistä uusista veneistä on korkeintaan 7 metriä pitkiä. Vene 25 Båt -messuilla esiteltiinkin juuri pienempiä mökkiveneiksikin sopivia veneitä entistä enemmän. Suomalaiset ovat veneilykansaa ja joka viidennellä suomalaisella on vene.



Faster-, Silver-, TG- ja Terhi-veneitä esitellyt Otto Brandt Oy teki kauppoja venemessuilla viidenneksen enemmän kuin viime vuonna ja tarjouspyyntöjä saatiin messuilla huomattavasti viime vuotista enemmän. ”Odotuksemme olivat kovat ja voimme todeta, että hyvin on lähtenyt myynti käyntiin. Erityisesti Silver-mallisto ja TG-veneet ovat olleet suosittuja. Veneiden lisäksi ePropulsion-sähköperämoottorit kiinnostivat selkeästi entistä enemmän tarjolla olleen laajemman malliston myötä”, kertoo konsernijohtaja Markku Hämäläinen Otto Brandt Oy:stä.



Targa Centerin toimitusjohtaja Berndt Mérus kertoo myös kaupan käyneen Vene 25 Båt -messuilla poikkeuksellisen hyvin. Osastolla on myyty tänä vuonna neljä Targa-venettä.



Purjeveneet herättivät erityistä kiinnostusta



Vene 25 Båt -messuilla esiteltiin tänä vuonna viisi isoa purjevenettä, joista kaksi oli Beneteau Oceanista. ”Purjehdussatamassa on ollut paljon porukkaa kaikkina päivinä ja purjeveneitä on tultu katsomaan innokkaasti. Monet tulevat vain ihastelemaan ja haaveilemaan uudesta purjeveneestä, mutta kauppaa on myös tehty hyvin ja useita veneitä on myyty. Tämä on melko poikkeuksellista. Hyviä kontakteja on myös saatu tuleviin kauppoihin. Uusien purjeveneiden esitteleminen kiihdyttää myös käytettyjen myyntiä ja lisää kiinnostusta purjehdusta kohtaan”, toteaa Ajola Yachts Oy:n toimitusjohtaja Antti Saarisalo.





Tänä vuonna päästiin valitsemaan myös Messujen purjevene kolmen vuoden tauon jälkeen ja se on X-Yachts X4.9 MkII.



Venemessujen kestosuosikkeina venetarvikkeet ja -varusteet



Venemessuilla esiteltiin paljon uusia venetarvikkeita ja -varusteita. Kyselun mukaan kävijöistä yli 60 % tulee vuosittain tutustumaan juuri venetarvikkeisiin ja -varusteisiin. Venemessujen suurimmalla tarvikeosastolla kävi kauppa hyvin. ”Olemme myyneet paljon erityisesti pelastusliivejä ja veneilyvaatteita. Esillä on ollut myös aurinkopaneeleja, jääkaappeja, kajakkeja ja sähkötarvikkeita. Venemessut on ollut hieno kauden avaus ja elävä tapahtuma. Tänä vuonna olimme mukana entistä laajemmalla valikoimalla ja viime vuoden myynti ylitettiin hienosti”, kertoo Marinekaupan toimitusjohtaja Sebastian Kindstedt.



Venemessut kesti kymmenen päivää



Helsingin kansainväliset venemessut Vene 25 Båt -messut järjestettiin 7.– 16.2.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani oli vuonna 2025 John Nurmisen Säätiö. Ensimmäisenä viikonloppuna samanaikaisesti järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingin Erämessut 7. – 9.2.2025.



Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.



Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804

www.venemessut.fi #venemessut @venemessut



Kuvia venemessuilta http://mediabank.messukeskus.com