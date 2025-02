Tekova rakentaa 17.2 M€ arvoisen AI-datakeskuksen laajennuksen Mäntsälään

Nebius DC Oy on Nebius Group N.V.:n suomalainen tytäryhtiö, joka operoi Mäntsälässä olevaa datakeskusta. Nebius Group N.V. on Nasdaq-pörssilistattu kansainvälinen AI-teknologiayhtiö jonka pääkonttori on Amsterdamissa.

Hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet ja niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2026 aikana. Tekovan urakka sisältää hankkeen rakennustekniset työt. Talotekniset työt ja käyttöön liittyvät laitehankinnat toteutetaan Tilaajan erillishankintoina.

”Hanke on Tekovalle erittäin merkityksellinen. Se on sekä urakkasummaltaan, että pinta-alaltaan Tekovan historian suurin. Tämä on osoitus Tekovan kyvykkyydestä neuvotella ja toteuttaa hankkeita myös isojen kansainvälisten toimijoiden kanssa. Uskomme, että tämä avaa yhtiölle hyviä mahdollisuuksia neuvotella ja toteuttaa datakeskushankkeita tulevaisuudessakin”, toteaa Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä.

”Mäntsälän datakeskuksen kapasiteetin laajennus on keskeinen osa globaalin tekoälyinfrastruktuurimme kehittämistä. Olemme iloisia siitä, että voimme vahvistaa toimintaamme Suomessa ja tehdä yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa tämän strategisesti tärkeän projektin toteuttamiseksi," sanoo Andrey Korolenko, Nebiuksen Chief Product and Inftrastructure Officer.

Tekova kertoi neuvottelevansa hankkeesta 13.12.2024 julkaistussa yhtiöesitteessään.