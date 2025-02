Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Tanttari välillä etenee - tiesuunnitelma nähtäville

Valtatie 6 on tärkeä yhteys Itä-Suomen ja pääkaupunkiseudun sekä satamien välillä. Valtateiden 6 ja 12 muodostama reitti on tärkeimpiä poikittaisyhteyksiä Suomen länsi- ja itäosien välillä. Valtatie 6 on erityisen tärkeä Kaakkois-Suomen suurteollisuudelle. Valtatie on vilkasliikenteinen ja huomattava osuus liikenteestä on pitkämatkaista. Valtatiellä 6 on keskeinen rooli Kouvolan seudun liikennejärjestelmässä alueen maankäyttöä sekä seudullista ja paikallista liikennettä palvelevana väylänä. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksissä on puutteita ja niistä tärkeimpänä on yhteyden puuttuminen Kymijoen yli Keltistä Puhjoon sekä edelleen Ravikylän ja Valkealan suuntaan.

Suunnitteluratkaisut lisäävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Tiesuunnitelman suunnittelualue ulottuu Keltin eritasoliittymän länsipuolelta uuden Tanttarin eritasoliittymän itäpuolelle Sammonraitin alikulkukäytävän tuntumaan. Suunnitteluosuuden pituus on lähes 8 kilometriä. Valtatie 6 parannetaan 2+2-kaistaiseksi moottoriliikennetieksi rakentamalla nykyisen tien eteläpuolelle toinen ajorata.

Tiesuunnitelmassa esitetään muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

Valtatie parannetaan 2-ajorataiseksi moottoriliikennetieksi.

Tieosuudelle rakennetaan uudet suuntaisliittymät Niskalantielle (yhteys lännen suuntaan) ja Tanttariin (yhteys idän suuntaan).

Keltin ja Puhjon eritasoliittymät parannetaan.

Kymijoen ylittävä silta peruskorjataan ja Kymijoen yli rakennetaan uusi silta toiselle ajoradalle sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteydelle.

Valtatien pohjoispuolelle rakennetaan rinnakkainen katuyhteys Niskalantieltä Tervaskankaankadulle jalankulku- ja pyöräilyteineen.

Uusi katuyhteys Puhjon Katajaharjuntieltä Valkealanväylälle (maantie 370) jalankulku- ja pyöräilyteineen.

Uusi sisääntulokatu Kouvolan keskustaan valtatieltä Kymenlaaksontielle jalankulku- ja pyöräilyteineen.

Uusi jalankulku- ja pyöräily-yhteys Keltistä Kymijoen yli Niskalantielle.

Runsaasti uutta meluntorjuntaa.





Tiesuunnitelma nähtävillä 30 vuorokauden ajan

Tiesuunnitelma on nähtävillä 30 vuorokauden ajan välillä 18.2-20.3.2025. Tänä aikana siitä voi jättää muistutuksia. Suunnitelma tulee nähtäville Valtion liikenneväylien suunnittelusivustolle kuulutuksen mukaisesti. Kuulutus löytyy sivuston lisäksi hankealueen kuntien verkkosivuilta. Muistutukset osoitetaan ELY-keskuksen liikennevastuualueelle.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käsittelee ja hyväksyy tiesuunnitelman. Kaakkois-Suomen ELY-keskus kokoaa tiesuunnitelmasta saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen Liikenne- ja viestintävirastolle toimitettavaan hyväksymisesitykseen. Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymispäätös edellyttää, että tiesuunnitelma on yhdenmukainen alueen oikeusvaikutteisten kaavojen kanssa. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

Hyväksymispäätöksen jälkeen vuorossa on rakentamissuunnitelmavaihe, jossa tiesuunnitelmavaiheen ratkaisut tarkentuvat.

Hankkeen jatkosuunnittelusta tai toteutuksesta ei ole tehty vielä rahoituspäätöstä. Tiesuunnitelmassa esitetyn ratkaisun kokonaiskustannukset ovat 106 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttaminen voidaan tehdä vaiheittain.

Tervetuloa keskustelemaan tiesuunnitelmasta ja Tanttarin asemakaavoista

Tiesuunnitelman nähtävillä olon aikana järjestetään suunnittelijoiden vastaanotto. Vastaanotto järjestetään Kouvolatalon Arvola-salissa keskiviikkona 5.3.2025 klo 15-18. Suunnittelijoiden vastaanotto on vapaamuotoinen tilaisuus, jonne voi saapua oman aikataulun mukaan ja keskustella sekä tieratkaisuista suunnittelijoiden kanssa että Tanttarin liittymän ja Tanttarin asuinalueen asemakaavoista kaavoittajan kanssa.