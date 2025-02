Vema Lift Oy ja GTE Group strategiseen yhteistyöhön nostolava-alalla

Vema Lift Oy (Vema) ja GTE Group B.V. (GTE) ovat virallisesti ilmoittaneet strategisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on vahvistaa niiden asemaa nostolava-alalla, erityisesti Afrikan markkinoilla. Kumppanuuden myötä Vema toimittaa huippuluokan nostolavat, kun taas GTE tarjoaa korkealaatuiset alustat, mahdollistaen asiakkailleen ensiluokkaiset ratkaisut.

Yhteistyöstä ilmoitettiin virallisesti tammikuussa 2025, ja sen tarkoituksena on rakentaa pitkäaikainen ja kestävä suhde nostolavaratkaisujen kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Molemmat yhtiöt jakavat yhteisen vision teknologisesta kehityksestä ja markkinoiden tarpeisiin räätälöidyistä ratkaisuista. Tämän yhteistyön taustalla ovat Veman Vice President Marko Kärkkäinen ja GTE:n hätäajoneuvojen Account Manager Maurice Boin, jotka jakavat intohimon palontorjuntateknologiaan.

Vema Lift

Vema Lift on maailmanlaajuinen korkealaatuisten palonsammutusajoneuvojen järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut huippuluokan tuotteisiin ja innovaatioihin. Yritys on palvellut asiakkaita 1980-luvun lopulta lähtien ja toimittanut lähes tuhat nosto-lava ratkaisua ympäri maailmaa. Vema tunnetaan erinomaisista tuotteistaan sekä asiakaslähtöisestä palvelustaan.

Vuodesta 2023 yritys on toiminut modernissa 9 200 neliömetrin tehtaassa Kaarinassa, joka kaksinkertaisti tuotantokapasiteetin ja sisältää huoltoyksikön, testausalueen ja näyttelytilan uusille tuotteille.

GTE Group

GTE Group on kansainvälisesti tunnettu raskaiden ajoneuvojen toimittaja, joka on erikoistunut Afrikan markkinoihin. Yrityksen valikoima kattaa yli 1 200 raskasta ajoneuvoa, mukaan lukien MAN-, IVECO- ja Volkswagen-merkit. GTE tarjoaa asiakkailleen nopeasti saatavilla olevia ratkaisuja ilman pitkiä toimitusaikoja sekä laajan jälleenmyynti- ja tukiverkoston.

Yritys on vahvasti edustettuna eri teollisuudenaloilla, kuten rakentamisessa, logistiikassa, kaivosteollisuudessa ja maataloudessa. GTE:n ajoneuvot ja perävaunut on suunniteltu kestämään Afrikan vaativia olosuhteita, ja niiden käytettävyys on testattu kestävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Strateginen yhteistyö Vema Liftin kanssa merkitsee merkittävää askelta nostolavaratkaisujen kehittämisessä maailmanlaajuisesti. Yhdistämällä asiantuntemuksensa Vema Lift ja GTE Group tarjoavat innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja asiakkailleen kehittyvillä ja kansainvälisillä markkinoilla.