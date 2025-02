UKKO.fi Pienyrittäjyyskysely selvitti - voiko vapaus työelämässä vähentää burnouteja?

Uusi Työ ry:n hallitus järjestäytyi – UKKO.fi:n Lauri Timgren hallituksen puheenjohtajaksi 27.8.2024 13:36:09 EEST | Tiedote

Uusi Työ ry:n hallitus on järjestäytynyt uudelleen heinäkuussa 2024. Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu UKKO.fi:n toimitusjohtaja Lauri Timgren. Varapuheenjohtajaksi on nimetty Tuomas Lager ja hallituksessa jatkavat Henri Vainio ja Tommi Hämäläinen. Hallituksen uutena jäsenenä on aloittanut Elmer Pöytäniemi.