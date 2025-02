Under Armour avaa outlet-myymälän Helsinki Outletiin

Helsinki Outlet on 1.11.2019 Helsinkiin, Kehä III:n varrelle avattu uniikki Outlet-kylä, josta löytyy yli 40 muoti-, ulkoilu- ja lifestyle-brändiä, kuten Boss, Marimekko, Halti, Gant, Sand, Helly Hansen, Tiger of Sweden, Tommy Hilfiger ja Samsonite sekä Suomen suurimpiin kuuluva Leo´s Leikkimaa. Helsinki Outlet on Euroopan toinen aidosti monikanavainen ostoskylä, 1.3.2022 avatun verkkokaupan ansiosta.