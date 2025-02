Solita ja Crosser yhteistyöhön – seuraavan sukupolven dataintegraatioita hybridiympäristössä

Solita parantamaan lääketurvallisuutta myös Islannissa 13.2.2025 08:01:00 EET | Tiedote

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solita on valittu uudistamaan Islannin lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen haittavaikutusrekisteri. Solita on aiemmin toteuttanut vastaavan uudistuksen Suomessa. Pilviympäristössä ketterillä menetelmillä toteutettu järjestelmäuudistus on saanut Suomessa Fimean viranomaisilta paljon kiitosta ja herättänyt kansainvälistä kiinnostusta EU-maissa.