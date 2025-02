Keski-Suomen hyvinvointialue ja Etelä-Savon hyvinvointialue aloittavat hankeyhteistyön tekoälyn parissa

AI-assistentti ammattilaiselle -hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön ammattilaisten työtä tukevia AI-apureita. Hankkeen aikana selvitetään, voidaanko tekoälyn avulla lisätä erilaisten ennalta ehkäisevien terveyspalveluiden hyödyntämistä sekä lisätä ammattilaisten työnhallintaa ja kokemusta työn merkityksellisyydestä. Muina osapuolina hankkeessa toimivat Jyväskylän yliopisto sekä eri teknologiatoimittajat.

Hanketiimi parhaillaan tarkentaa hankesuunnitelmaa ja käyttötapauksen kuvausta. Kevään aikana tekoälykokeilu etenee suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon. Hankekokeilu toteutetaan ripeällä aikataululla vuoden 2025 aikana. Tämän jälkeen kokeilun arvioinnin perusteella toimintaa mahdollisesti jatketaan.

— Varsinainen pilotointi vaihe kestää 6 kuukautta, jonka aikana kerätään niin laadullista kuin määrällistä palautetta asiakasprosessin sujuvuudesta sekä ammattilaisten kokemuksista. Ratkaisun kehittäminen on oppimisprosessi, jonka aikana pyrimme keräämään mahdollisimman monipuolisesti tietoa niin käyttäjän, kuin työsujuvuuden näkökulmasta. Loppuvuodesta kokoamme ja analysoimme palautteet yhteen jatkokehitystä ja skaalausta ajatellen, Eloisan hankejohtaja Mari Teittinen kertoo.

Molemmat organisaatiot keskittyvät omaan, toisiaan tukevaan AI-assistentti-käyttökokeiluun, joilla on yhteiset tavoitteet. Näitä tavoitteita ovat työn tuottavuuden parantaminen, hoidon ja palvelun laadun parantaminen sekä ammattilaisten oppiminen, työnhallinta ja työn merkityksellisyys.

— Odotamme yhteiseltä tekoälykokeilultamme kokemuksia siitä, miten tekoälyyn pohjautuvat työkalut soveltuvat sote-ammattilaisten arkisiksi apureiksi helpottamaan erityisesti jatkuvasti kasvavien tietomäärien hallintaan ja siten muun muassa vapauttamaan aikaa itse asiakas- ja potilaskontaktiin. Uskomme, että tällä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Tekoäly ei siis toimisi ammattilaisen sijasta, vaan hänen apunaan, tietojohtaja Simo Reipas Keski-Suomen hyvinvointialueelta sanoo.

AI-assistentti ammattilaisille -hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön perustamaa SOTE-tekoälyn ekosysteemiä, jonka puitteissa julkisomisteinen DigiFinland käynnistää kymmenen tekoälykokeiluprojektia hyvinvointialueilla. Kokeilussa on Keski-Suomen ja Etelä-Savon lisäksi Kanta-Hämeen, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet sekä HUS-yhtymä. Kaikki kokeilut alkavat vuoden 2025 alkupuolella. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu kokeilujen rahoitukseen yhteensä 2,3 miljoonalla eurolla, josta Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Etelä-Savon yhteiseen hankkeeseen suunnataan 220 000 euroa. DigiFinlandin hankekokonaisuuden tavoitteena on edistää tekoälyn vastuullista hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kokeilujen valinnoissa painotettiin hakuvaiheessa ilmoitettujen käyttökohteiden tarkoituksenmukaisuutta, hankkeiden vaikuttavuutta ja toteutuskelpoisuutta sekä mahdollisuuksia laajentaa ratkaisuja myöhemmin kansalliseen käyttöön.