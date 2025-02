Suomi isännöi ampumahiihdon maailmancupia myös kausilla 2026-27 ja 2027-28

Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n hallitus vahvisti maailmancupin kisapaikkakunnat vuosille 2026-2030 Lenzerheiden MM-kisojen yhteydessä pitämässään kokouksessa.

Suomelle kokouksen anti oli erinomainen: Kontiolahti sai järjestettäväkseen kauden 2026-27 avaustapahtuman sekä kauden 2027-28 tapahtuman joulukuussa.

Kontiolahden ampumahiihtotapahtumien johtaja Sami Leinonen kiittää yhteistyökumppaneita ja talkoolaisia siitä, että aiemmat tapahtumat on saatu toteutettua onnistuneesti.

–Ne on järjestetty tavalla, joka on herättänyt kansainvälistä luottamusta. Luottamus näkyy nyt uusina myönnettyinä kilpailuina, Leinonen sanoo.

Leinonen iloitsee myös suomalaismenestyksestä tällä kaudella.



–Suomen joukkue on menestynyt mainiosti ja laajalla rintamalla niin maailmancupissa kuin MM-kisoissakin. Samanlaista tunnelmaa odotamme tietysti jo vuoden päästä maaliskuun 2026 kotikisoihin sekä tänään julkistettuihin tapahtumiin.

Tulovirtaa Suomeen

Kotikisat ovat etu niin suomalaisurheilijoille kuin yleisöllekin.

–Suomen edustusjoukkueelle kotikisat merkitsevät vähempää matkustamista sekä kotiyleisön kannustusta. Talvilajien maailmancup-tapahtumia ei Suomessa järjestetä kovinkaan montaa. Ampumahiihdon suosion kannalta on erinomaista, että suomalaisyleisö pääsee seuraamaan omien urheilijoiden lisäksi muitakin lajin huippuja kotimaassa, Leinonen sanoo.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Jarno Turunen näkee päätöksen olevan palkinto investoinneista Kontiolahden ampumahiihtostadioniin mutta iloitsee myös koko maan puolesta.

–Hakijoita maailmancupin osakilpailujen järjestäjiksi on runsaasti, mutta kisakalenterissa on tilaa vain 8-9 tapahtumalle kauden aikana. Yksittäisen kisa tuomat tulot Suomeen ovat useita miljoonia. Lisäksi kansainvälinen näkyvyys etenkin Keski-Euroopassa on suuri – esimerkiksi viime syksynä järjestetyssä maailmancupissa paikan päällä oli yli kaksisataa median edustajaa, Turunen sanoo.



Info: Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella vuosina 2026-2028