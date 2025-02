Attendon uusi keittiö valmistaa ateriat sadoille ruokailijoille Kuopion seudulla

Attendon uusi keittiö Kuopiossa valmistaa jatkossa ateriat lähiseudun Attendo-koteihin ja sopimusasiakkaille. Tilat on nyt remontoitu ja kahdeksan henkilön ammattilaisporukka aloitti työt keittiöllä helmikuun puolessa välissä. Kokit valmistavat ateriat noin noin 500–600 ruokailijalle 16 hoiva- ja palvelukotiin.

– Monelle asukkaalle ateriahetki on päivän tärkein sosiaalinen tapahtuma – hetki, jolloin maut herättelevät muistoja eloon, keskustelut virtaavat ja yhdessäolo tuo turvallisuutta. On etuoikeus olla näissä hetkissä mukana valmistamiemme aterioiden kautta, sanoo Attendon ateriapalveluiden johtaja Päivi Lindén.

Ennen kaikkea koti

Attendon hoiva- ja palvelukodit ovat ennen kaikkea koteja, joiden asukkaat haluavat nauttia monipuolisesta ja ravitsevasta ruuasta. Ruokailijamme ovat esimerkiksi ikääntyneitä tai erityisryhmiin kuuluvia, kuten eri-ikäisiä mielenterveyskuntoutujia tai vammaisia, joilla on monenlaisia tarpeita ruokailun suhteen.

Ruokamme on ennen kaikkea maukasta ja ravitsevaa, mutta sen on täytettävä myös muita tärkeitä vaatimuksia, kuten sopiva rakenne, säännöllisyys ja erityisruokavalioiden huomioiminen. Lisäksi ruuan valmistusta ohjaavat tarkat hygienia- ja turvallisuusmääräykset sekä hävikin hallintaan liittyvät käytännöt. Näin varmistamme, että tarjoamamme ateriat ovat paitsi maistuvia ja ravitsevia, myös turvallisia ja laadukkaita kaikille ruokailijoillemme.

Attendon ateriapalveluiden kokit valmistavat kotien ateriat ammattikeittiöissä joko Attendo-kotien yhteydessä tai lähellä kotia. Attendo on viime vuosina perustanut keskuskeittiöitä eri puolille Suomea, esimerkiksi joulukuussa 2024 Mikkeliin. Mikkelin uudessa keittiössä valmistetaan tällä hetkellä ruokaa noin 400 ruokailijalle ja siellä työskentelee viisi kokkia. Attendo-kotien yhteyteen on avautunut kuluvan vuoden alkupuolella uusia keittiöitä Kemissä Attendo Torinkulmassa ja Seinäjoella Attendo Annankartanossa.

Dieettikokki toteuttaa kymmenet erilaiset dieetit

Jokaisella ruokailijalla on omat suosikkiruokansa, mutta tämän lisäksi ruokailijoillamme on runsaasti erilaisia lyhyt- tai pitkäaikaisia erityisruokavalioita, jotka huomioidaan tarkasti aterioita suunniteltaessa.

Sanasta “dieetti” tulee monelle mieleen painonhallinta ja kuurit. Ammattilainen ymmärtää sanan toisin: kyseessä on yksilöllinen ruokavalio, joka kattaa muun muassa allergiat ja ruoan rakenteeseen liittyvät erityistarpeet. Dieetti on parhaimmillaan keittiöhenkilökunnalle kiinnostava pähkinä purtavaksi: kaiken keskiössä on syöjälleen sopivan, maittavan ja terveellisen ruoan valmistaminen jokaiselle aterialle.

Osa erityisruokavaliota noudattavista saa aterian, jolle löytyy tuotannonohjausjärjestelmästä valmis resepti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vegaaniset tai maidottomat ruuat. Mitä enemmän ruokailijalla on eritystarpeita, sitä yksilöllisemmän aterian dieettikokki hänelle suunnittelee ja valmistaa.

– Dieettikokin ammattitaitoa on taito ideoida erilaisia ateriakokonaisuuksia ja -koostumuksia yksilöllisiin tarpeisiin. Tässä onnistuakseen hänellä on oltava riittävät ja ajantasaiset tiedot ruokailijan tarpeista. Tämän vuoksi toimiva yhteistyö hoiva- ja palvelukodin henkilökunnan sekä keittiön välillä on ensiarvoisen tärkeässä roolissa, sanoo kehityspäällikkö Minna Haapamäki, joka vetää Attendolla reseptiikan kehitystyöstä vastaavaa asiantuntijatiimiä.

Fakta:

Attendon ateriapalvelut

Attendon ateriapalvelut valmistaa monipuolista ja ravitsevaa ruokaa

Attendo-kotien ruokailijoille ympäri Suomea.

Meillä työskentelee noin 400 työkaveria.

Keittiötä on yhteensä noin 160.

Raaka-aineiden kotimaisuusaste on noin 70 %. Lihan, perunan ja maitotuotteiden kotimaisuusaste on 100 %.

Valmistamme noin 18 miljoonaa ateriaa vuosittain.

Virekon ateriapalvelut

Attendolla on tytäryhtiö Vireko Oy, joka valmistaa aterioita ruokailijoille hyvinvointialueiden ja kuntien asiakkaille hoiva- ja palvelukodeissa, sairaaloissa, terveys- ja palvelukeskuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Virekolla on 270 työntekijää, ja se valmisti vuonna 2024 noin 4,2 miljoonaa lämmintä ateriaa ruokailijoille.