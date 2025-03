60 satoa jäljellä – mestarillinen selvitys elintarviketeollisuuden nykytilasta

– En voinut uskoa YK:n varoitusta, jonka mukaan maailman maaperässä voi olla jäljellä vain 60 satoa. Siksi lähdin matkalle selvittääkseni, mistä varoitus kumpuaa, mikä oli todistusaineisto ja mitä asialle voi vielä tehdä, Philip Lymbery kertoo.

– Sain selville, että suurin syyllinen maaperän, luonnonvaraisen eläimistön ja eläinten hyvinvoinnin heikkenemiseen on teollinen maatalous. Se on viime vuosisadan puolivälistä eteenpäin yleistynyt viljelytapa, jossa eläimiä kasvatetaan suljetuissa tiloissa ja viljelykasveja viljellään valtavilla, preerian kaltaisilla pelloilla yhtä lajiketta kerrallaan käyttäen kemiallisia torjunta-aineita ja keinolannoitteita. Tämä aiheuttaa hyvin suuria kustannuksia terveydellemme, ympäristölle ja eläinten hyvinvoinnille. Näiden asioiden muuttaminen nopeasti on yksi aikamme suurimmista ja kiireellisimmistä haasteista.

Philip Lymbery on johtavan kansainvälisen tuotantoeläinten hyvinvointia ajavan Compassion in World Farming -järjestön (CIWF) toiminnanjohtaja ja vieraileva professori Winchesterin yliopistossa. Hän on tehnyt CIWF:n johdossa yhteistyötä yli 800 elintarvikeyrityksen kanssa eri puolilla maailmaa, mikä on parantanut miljardien tuotantoeläinten asemaa joka vuosi. Lymbery on lähes sadan eläinsuojelujärjestön yhteenliittymän, Eurogroup of Animalsin, puheenjohtaja, Maailman eläinsuojeluliiton WFA:n perustaja ja Oxfordin eläinetiikkakeskuksen jäsen. Häneltä ovat aiemmin ilmestyneet arvostelumenestykset Farmageddon ja Dead Zone.

Tervetuloa julkistustilaisuuteen maanantaina 24.3. klo 17.30 Rosebud Sivulliseen! Philip Lymbery osallistuu tilaisuuteen etäyhteyden kautta ja hänelle on mahdollista esittää kysymyksiä. Tilaisuuden juontaa Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

60 satoa jäljellä on saatavissa kirjakaupoista 20. maaliskuuta. Äänikirja ja e-kirja julkaistaan lukuaikapalveluissa marraskuussa 2025. Lymbery vierailee Suomessa syksyllä Helsingin Kirjamessujen aikaan.

”Keskusteltuaan tutkijoiden, maanviljelijöiden ja ruuantuottajien Philip Lymbery pystyy osoittamaan, että on olemassa kestäviä vaihtoehtoja. Ja että ne toimivat. Planeettamme tulevaisuudelle on todellakin toivoa, ja jokainen meistä voi vaikuttaa siihen. Kehotan teitä lukemaan kirjan 60 satoa jäljellä.” – Tohtori Jane Goodall, DBE, Jane Goodall -instituutin perustaja ja YK:n rauhanlähettiläs

