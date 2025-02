Suomalaiselle Hublet Oy:lle läpimurtosopimus espanjankieliseen maailmaan

"Tällä ensimmäisellä, yli 2 miljoonan euron sopimuksella toimitamme huipputason ratkaisun, joka auttaa Instituto Cervantesia edistämään espanjan kielen ja kulttuurin asemaa tuomalla digitaalisen sisällön entistä paremmin asiakkaidensa käyttöön. Cervantes-keskukset pystyvät helposti ja turvallisesti jakamaan digitaalista sisältöä ja oppimateriaalia. Hublet-pilvipalvelun käyttöönotto mahdollistaa Cervantes-keskuksissa muun muassa oman profiilin DELE (Diplomas en Español) -kielitesteille, jolloin testien suorittaminen onnistuu globaalisti, yhdenmukaisesti samoilla laitteilla ja ohjelmistoilla", kertoo Hubletin toimitusjohtaja Timo Kytömäki.

Hublet-tablettien hallintaohjelmiston avulla lainattaville tableteille voidaan personoida erisisältöisiä profiileja, ja sisältöä hallitaan yhdellä pilvialustalla. Yhteiskäyttöisiin tabletteihin voidaan räätälöidä esimerkiksi ikärajoituksia tai haluttuja sisältökokonaisuuksia.

Tilaus on saanut rahoituksen Next Generation EU -talouden elvytysohjelmasta. Sen tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloutta ja yhteiskuntia, tehden niistä kestävämpiä ja vahvempia. Ohjelma tukee koulutusta ja osaamisen kehittämistä, jotta työvoima olisi valmiimpi hyödyntämään teknologiapainotteisen maailman uusia mahdollisuuksia. Next Generation EU toimii esimerkkinä uudelle kasvumallille, joka perustuu puhtaaseen, innovatiiviseen ja osallistavaan talouteen sekä digitaaliseen ja teknologiseen itsenäisyyteen.

Toimitukset ovat jo käynnistyneet Q4/2024 yhdessä espanjalaisen partnerin ID Care SL:n kanssa, ja Hublet odottaa kaikkien toimitusten valmistuvan Q3/2025 mennessä.