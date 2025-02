Uusia nimityksiä Siltala- ja Teos-kustantamoissa

Siltala ja Teos ovat nimittäneet uudet vastuuhenkilöt kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantamiseen.

Antti Arnkil (s. 1975) on työskennellyt kustannusalalla neljännesvuosisadan, viimeiset kymmenen vuotta Siltalassa. Hän on toiminut myös Nuori Voima -lehden päätoimittajana ja kirjoittamisen opettajana. Vuonna 2020 hän sai Alvar Renqvist -palkinnon työstään kustannustoimittajana. Arnkil vastaa jatkossa Siltalan taiteellisesta linjasta kotimaisen kaunokirjallisuuden osalta.

"On ilo ja kunnia aloittaa uudessa tehtävässä. Näissä hommissa on pidettävä huoneentauluna, että kaikki riippuu kirjailijoiden työstä. Kirjailijat synnyttävät maailmoja taitojensa avulla, ja lukijat haluavat astua noihin maailmoihin. Kustantajan on oltava kirjailijalle hyödyksi ja huolehdittava siitä, että kirjat saadaan parhaalla mahdollisella tavalla lukijoiden saataville", Arnkil toteaa.

Matias Kuokkanen (s. 1992) on työskennellyt Teoksella kotimaisen kaunokirjallisuuden kustannustoimittajana vuodesta 2018 alkaen. Kuokkanen on opiskellut filosofiaa Turun yliopistossa ja valmistunut maisteriksi vuonna 2018. Hän on monipuolinen kustannusalan ammattilainen, jonka erityistä osaamisalaa ovat kotimainen kaunokirjallisuus, lastenkirjallisuus ja runous.

"Uusi pesti merkitsee luottamuksen jatkumista Suomen parhaimpien tekijöiden kanssa. Aion keskittyä siihen, että heillä olisi mahdollisuus tarjota hienoin työnsä lukijoille", Kuokkanen sanoo.

Lisätietoja:

Silja Massa, Teoksen tiedotuspäällikkö, silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Reetta Ravi, Siltalan tiedotuspällikkö, reetta@siltalapublishing.fi, +358 40 032 8300