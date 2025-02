Sofia Virta: Nämä vaalit ovat lasten ja nuorten vaalit

Vihreiden slogan kevään vaaleissa on “arki ratkaisee”. Virran mukaan Suomen hallitus on kaukana suomalaisten arjesta.

– Meillä on Suomessa hallitus, joka ei ymmärrä suomalaisten arjesta mitään. Tarvitsemme päättäjiä, jotka eivät käännä selkäänsä suomalaisten arjen huolille. Päättäjiä, jotka ymmärtävät, millaista elämä on kun rahat eivät riitä, kun lapsi tarvitsee erityisen paljon tukea tai kun huoli omasta läheisestä on musertava. Me olemme kuunnelleet näitä suomalaisia, joille hallitus on kääntänyt selkänsä. Me tiedämme, kuten kampanjamme slogankin kertoo, että arki ratkaisee, Virta taustoittaa.

– Tässä maassa ongelmana on kokonaiskuvan puute, ja tässä me Vihreät erotumme muista: emme tuijota vain yksittäisiä asioita vain kokonaisuutta. Esimerkiksi lasten ja nuorten ongelmia ei ratkota vain lasten ja nuorten palveluilla, täytyy kohdata myös heitä kasvattavien aikuisten ongelmat. Koulujen ongelmia ei ratkota vain koulujen ratkaisuilla – täytyy nähdä myös, mitkä tekijät lapsen kotona vaikuttavat, Virta selvittää.



Vihreät lähtevät kevään vaaleihin puolustamaan jokaisen oikeutta saada apua ja hoitoa ajoissa, lasten oikeutta kouluun, joka on turvallinen paikka oppia ja kasvaa, sekä jokaisen oikeutta lähiluontoon.

– Apua ja hoitoa tulee saada ajoissa. Viime kaudella ajoimme asiantuntijoidenkin peräänkuuluttamia ratkaisuja, kuten terapiatakuuta ja maakuntaveroa, joihin tuolloin emme saaneet hallituskumppaneidemme tukea. Sinnikkäästi jatkamme sen eteen, että vastakkainasettelun sijaan tässä maassa saataisiin toteutettua aidosti järkevimmät ja parhaimmat sote-ratkaisut, Virta sanoo.

Vihreiden tavoitteena on myös, että lähikoulun on aina se paras koulu. Virran mukaan vanhempien pitää voida luottaa siihen, että jokaisessa koulussa on riittävästi henkilöstöä, riittävän pienet luokkakoot ja riittävästi resursseja, jotta mikä tahansa koulu tässä maassa voi olla yhtä hyvä koulu.

– Yksikään puolue, joka ei tämän kaiken muun lisäksi tee kunnianhimoista luonto- ja ilmastopolitiikkaa, ei voi aidosti sanoa olevansa lasten ja nuorten puolella. Haluamme paitsi turvata tulevaisuutta myös tehdä jokaisesta kaupungista lapsiystävällisen kaupungin, jossa yksikään lapsi ei jää auton alle, kaikki voivat rakentaa majoja lähimetsiin, kulkea turvallisesti kouluun ja uida puhtaissa vesissä, Virta selvittää.

– Näillä teemoilla lähdemme tavoittelemaan sitä, että olemme kuntavaalien neljänneksi suurin puolue, Virta asettaa tavoitteeksi.