Axel Healthin itsepalveluratkaisut laajasti käytössä Västernorrlandin alueella – yhteistyö jatkuu

Ruotsin Västernorrlandin alue jatkaa yhteistyötään Axel Healthin kanssa parantaakseen potilaiden itsepalvelua ja sujuvoittaakseen hoitoyksiköiden arkea. Axel Encounter -järjestelmä on ollut käytössä alueella jo yli kaksi vuotta, ja sen avulla potilaat voivat ilmoittautua ja maksaa vastaanottokäyntinsä itsenäisesti.

Tällä hetkellä ratkaisu toimii 96 klinikalla ja kolmessa sairaalassa, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa potilaiden asiointia. Järjestelmä on integroitu alueen potilastietojärjestelmään, joten hoitohenkilökunta voi helposti seurata, milloin ja missä potilas on saapunut vastaanotolle. Yhteistyön tavoitteena on vapauttaa henkilöstön aikaa potilastyöhön ja tehdä ilmoittautumisesta ja maksamisesta mahdollisimman vaivatonta potilaille.

Osapuolet ovat myös yhdessä kehittäneet toimintoja, jotka helpottavat potilaiden siirtymistä itsepalveluun, kun alue ottaa käyttöön uuden potilastietojärjestelmän, Cosmicin. Axel Encounterin joustavat integraatiomahdollisuudet useisiin samanaikaisiin ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmiin helpottavat muutoksenhallintaa.

– On mahtavaa jatkaa yhteistyötä Västernorrlandin alueen kanssa ja kehittää terveydenhuollon itsepalveluratkaisuja. Tavoitteemme on auttaa terveydenhuollon yksiköitä toimimaan tehokkaammin ja samalla tehdä potilaiden asioinnista sujuvaa, kertoo Axel Healthin toimitusjohtaja Ilari Laaksonen.