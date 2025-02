Ecobio Oy:n Sanna Perkiö varoittaa: EU-komission trumpilaiset Omnibus-hankkeet uhkaavat hidastaa digitalisaatiota

EU-komission keskiviikkona 26. helmikuuta julkaisemat Omnibus-aloitteet lupaavat keventää yritysten vihreän siirtymän raportointitaakkaa, mutta Ecobio Oy:n asiantuntijat näkevät niissä vakavan uhan. Alkuperäisillä säädöksillä on tarkoitus vauhdittaa sekä kestävää kehitystä että digitalisaatiota. Kestävyysraportoinnin rajaaminen vain jättiyrityksille ja prosessin viivästyminen aiheuttavat markkinahäiriöitä, hidastavat digitalisaatiota ja heikentävät Euroopan asemaa globaalissa kilpailussa.



”Komissio ampuu itseään jalkaan trumpilaisilla toimilla. Digitalisaatio on kestävän kehityksen selkäranka, mutta nyt luodaan epävarmuutta juuri, kun yritykset tarvitsevat selkeät pelisäännöt”, toteaa Ecobio Oy:n asiantuntija ja hallituksen puheenjohtaja, tekniikan tohtori Sanna Perkiö.

Mistä on kyse?

EU:n kilpailukykykompassiin liittyvä Omnibus-aloite nostaisi kestävyysraportointivelvollisuuden rajat koskemaan vain yli 1000 työntekijän yrityksiä, joilla on yli 50 miljoonan euron liikevaihto tai 25 miljoonan euron tase. Suomessa raportointivelvollisten määrä putoaisi 1300:sta noin 300:aan. Samalla direktiivien uudelleenavaaminen viivästyttää täytäntöönpanoa, vaikka digitalisaatioon investoiminen on yrityksille nyt välttämätöntä.



Suunnitelmana on kerätä yritysten kestävyysraportit EU:n tietokantaan, jossa ne ovat avoimesti saatavilla eri toimijoille. Tämä edistää avoimuutta ja auttaa yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä yhteistyökumppaneistaan ja investointikohteistaan. Kun raportointivelvoitteita kevennetään, vaarana on, että merkittävä määrä arvokasta tietoa pienemmistä yrityksistä jää pois tästä ekosysteemistä. Tämä heikentäisi markkinoiden läpinäkyvyyttä ja hidastaisi digitalisaation kehitystä.



”Digitalisaatio ei odota. Piilaakso ja Aasia kiitävät edellä, kun Eurooppa jarruttelee. Kestävyysraportointi on tienraivaaja, joka luo digitaalisen tietokannan – esimerkiksi sijoittajille – mutta nyt tämä ainutlaatuinen hanke vaarantuu”, Perkiö painottaa.

Suomi valmiina, Saksa jarruttaa

Perkiön mukaan digitaalisesti alikehittynyt Saksa on puskenut läpi digivastaisen linjan, vaikka esimerkiksi Ranskassa ja Suomessa ollaan valmiita toimimaan.



Suomen yritykset ovat sopeutuneet nykyiseen lainsäädäntöön, mutta Saksan elinkeinoelämän halu pysyä vanhassa hidastaa koko unionia. EU-päättäjien pitäisi tukea digitalisaatiota eikä luoda epätietoisuutta, joka rokottaa kasvua.



”Yritysten kannattaa panostaa kestävän kehityksen digitaalisiin työkaluihin joka tapauksessa. Me Ecobiossa autamme asiakkaitamme navigoimaan näissä myrskyissä ja varmistamaan, että he voivat hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet – myös epävarmoina aikoina”, Perkiö sanoo.

Suomen laki edelleen voimassa

Komission Omnibus on vasta ehdotus. EU:n jäsenmaiden on hyväksyttävä paketti vielä yhteisymmärryksessä, ja sen on mentävä läpi parlamentissa. Suomessa noudatetaan nykyistä kestävyysraportointilainsäädäntöä, kunnes mahdollisten muutosten käsittely on vahvistettu suomalaisissa lainsäädäntöelimissä.