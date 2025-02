Atte Harjanne: Trump on joko ryppy transatlanttisessa rakkaudessa tai pahimpien pelkojen mukainen

Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.



Harjanne totesi puheessaan, että kahden kuukauden - ja ennen kaikkea viimeisen reilun kahden viikon - aikana on koettu ulko- ja turvallisuuspoliittinen järistys.

“Yhdysvaltoja johtaa presidentti, joka toistelee Kremlin propagandaa, kiristää Ukrainaa ja on hypännyt YK:n äänestyksissä Venäjän ja Pohjois-Korean kanssa samaan leiriin. Tämä on se maailma, jossa nyt elämme.”, Harjanne pohti puheessaan.

Harjanteen mukaan tärkein johtopäätös on se, että Euroopan on ryhdistäydyttävä ja otettava turvallisuutensa rohkeasti omiin käsiinsä. On luotava sekä kyky että rakenteet torjua Venäjän imperialistiset pyrkimykset, Ukraina mukaan lukien, tarvittaessa ilman Yhdysvaltoja. On koottava yhteistä rahoitusta, järkeistettävä hankintoja ja tuotantoa ja lisättävä volyymia reippaasti.

“Rakenteellisesti on syytä syventää sekä EU:ta että Euroopan Nato-maiden yhteistyötä ja muodostettava entistä yhtenäisempi ja vahvempi Naton eurooppalainen pilari. Tämä ei itse asiassa ole uusi ajatus, vaan jo 1980-luvulla silloiselle Länsi-Euroopan Unionille, WEU:lle, kaavailtiin tällaista roolia”, Harjanne väläytti.

Harjanteen mukaan yhteistyötä on nyt tehtävä päättäväisesti samanmielisten kanssa ja etsittävä yhteisiä intressejä myös maailmalta.

“Voi olla, että Trump on vain ryppy transatlanttisessa rakkaudessa. Silti siinäkin tapauksessa entistä vahvempi Eurooppa olisi hyvä asia. Jos Trumpin linja on pahimpien pelkojen mukainen ja muutos pysyvämpää sorttia, se on välttämättömyys.”

Harjanne muistutti, että maanpuolustus on paljon muutakin kuin joukkoja ja rautaa, se on yhteiskunnallista luottamusta, maanpuolustustahtoa, laaja-alaisen turvallisuuden huomioimista. Näistä on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yhteiskunnan jakautuminen, eriarvoistuminen, kuumeneva ilmasto ja köyhtyvä luonto ovat myös turvallisuusuhkia.

“Vain reilu Suomi, jossa ihmiset luottavat toisiinsa ja tulevaisuuteen, on kriisinkestävä Suomi. Tässä selonteossa on lopulta kyse siitä, että olemme valmiita ja kyvykkäitä puolustamaan rauhaa, demokratiaa, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia, vapautta, hyvää tulevaisuutta. Eikä pelkkä puolustaminen riitä. Meidän pitää myös itse muistaa vaalia näitä arvoja”, Harjanne päätti.