Uusi nopeutettu rTMS-hoitoprotokolla mullistaa masennuksen hoidon

Psykiatrian huippuyksikkö Recuror on ottanut käyttöön innovatiivisen ja tehokkaan hoitomuodon masennuksen hoitoon. Lisäämällä rTMS-hoito (toistuva transkraniaalinen magneettistimulaatio) kahden lääkekokeilun jälkeen yhdeksi hoitomuodoksi jopa 50 prosentilla masennuspotilaista oireet poistuvat kokonaan. rTMS -hoito on hyvä vaihtoehto myös akuutissa masennuksessa tai jos masennuslääkkeen haitat huolettavat. Uuden SAINT (Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy) protokollan pohjalta luotu nopeutettu hoitoprotokolla on edistyksellinen rTMS-hoidon toteutustapa, joka mahdollistaa potilaille nopeamman ja tehokkaamman helpotuksen masennusoireisiin.

Viiden päivän nopeutettu hoito

Nopeutettu protokolla perustuu psykiatrin arvion perusteella tehtyyn, tarkasti neuronavigaatiolla kohdennettuun ja hyvin intensiiviseen rTMS-hoitoon, jossa potilas saa viiden päivän hoitojakson aikana suuren määrän stimulaatioita. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tällä menetelmällä voidaan saavuttaa huomattavia parannuksia masennusoireisiin jopa muutamassa päivässä, verrattuna perinteisiin rTMS-hoitoihin, jotka tyypillisesti toteutetaan päivittäin annetulla yksittäisellä hoidolla viiden viikon ajan.

"Nopeutettu protokolla on merkittävä edistysaskel masennushoidon toteutuksessa. Se mahdollistaa rTMS-hoidon niille, joille perinteiset hoitomuodot eivät ole tuottaneet riittävää helpotusta ja viiden viikon päivittäinen sitoutuminen rTMS-hoitoihin ei ole ollut mahdollista. Toiselta paikkakunnalta on helpompaa tulla viikoksi hoitoyksikköömme Turkuun tai Helsinkiin. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt ovat korvanneet hoidon hyvin psykiatrimme arvion perusteella.", kertoo Recuror Oy:n toimitusjohtaja Anu Holm. ”Elämme ajassa, jossa nopeus on valttia. Myös masennuksen hoidolta edellytetään tuloksia tässä ja nyt. Nopeutetut protokollan mukaiset rTMS-hoidot vastaavat kokemuksemme mukaan tähän huutoon parhaiten.” täydentää Recurorin psykiatri ja lääketieteellinen johtaja Jan Kaitaniemi.

Tehon takana aivojen plastisiteetin hyödyntäminen

Hoidon teho perustuu aivolle ominaisen plastisiteetin hyödyntämiseen. Hoidolla aktivoidaan masennukseen yhteydessä olevia aivojen osia, mikä auttaa luomaan uusia yhteyksiä ja vahvistamaan olemassa olevia, masennuksen heikentämiä radastoja. Neuronavigaatioteknologian avulla impulssit voidaan antaa millintarkasti yksilöllisesti määriteltyyn kohtaan. Kliininen tutkimus on osoittanut, että nopeutetulla hoitoprotokollalla voidaan saavuttaa sama hoitoteho lyhyemmässä ajassa kuin perinteisellä rTMS-hoitoprotokollalla.

Asiakkailta positiivista palautetta

Nopeutettu hoito on nyt saatavilla Recurorilla Helsingissä ja Turussa. Asiakkaat ovat kokeneet hoidon helpoksi ja toimivaksi. Lue lisää asiakastarinasta "Se viikko muutti elämäni suunnan – nopeutettu rTMS-hoito palautti minut viikossa tolpilleni"