Yli 800 lääkettä halpeni tänään

Tukkuhintaleikkaus kohdistui vuonna 2010 ja sen jälkeen markkinoille tulleisiin, korvattaviin lääkkeisiin. Vähittäishinnat apteekeissa laskivat vastaavasti, sillä reseptilääkkeiden hinnat määräytyvät tukkuhintojen perusteella valtion lääketaksan mukaisesti. Hintojen laskusta hyötyvät valtion lisäksi myös kansalaiset.

– Hintojen lasku on hyvä uutinen lääkkeiden käyttäjille. Lasku on jatkunut koko 2000-luvun ja reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat Tilastokeskuksen mukaan tulleet alas peräti 40 prosenttia, kertoo Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Holma.

Hallitus valmistelee parhaillaan myös uusia, ensi vuonna toteutettavia lääkesäästöjä, joiden toteutustapaa ei ole vielä päätetty.

– Hallitus on vaikeiden ratkaisujen edessä. Valtiontalouden haasteita on ratkottava ja kansalaisten ja yhteiskunnan lääkekuluja hillittävä, mutta samaan aikaan on huolehdittava siitä, että lääkkeitä ja apteekkipalveluita saa jatkossakin tasavertaisesti kaikkialla Suomessa, myös harva-alueilla, Holma vaatii ja muistuttaa, että hallitusohjelmassakin luvataan turvata laadukkaat ja turvalliset apteekkipalvelut koko Suomessa.

Reseptilääkkeet muuttuneet monille apteekeille kannattamattomiksi

Apteekkeihin 2000-luvulla kohdistuneiden lääkesäästöjen ja leikkausten sekä lääkemarkkinoiden muutosten seurauksena monien apteekkien talous on jo kriisiytynyt.

– Reseptilääkemyynti on muuttunut monille apteekeille kannattamattomaksi, jonka vuoksi itsehoitolääkkeillä on aiempaa suurempi merkitys apteekkien taloudelle. Apteekkien taloutta ovat kiristäneet myös useiden menekkilääkkeiden hintojen lasku patenttien päätyttyä sekä viime vuosien raju kustannusten nousu, Holma kertoo.

Uusien leikkausten lisäksi hallitus on laajentamassa itsehoitolääkkeiden myyntiä apteekkien ulkopuolelle, mikä edelleen pahentaisi apteekkien tilannetta.

– Hallituksen päätökset ensi vuoden lääkesäästöjen toteutustavasta ja itsehoitolääkkeistä ratkaisevat, onko meillä vastedes enää maankattavaa apteekkien lähipalveluverkostoa, Holma varoittaa.

Apteekkariliitto on kiirehtinyt apteekkitalouden kokonaisuudistusta ja muun muassa apteekkiverolain muuttamista siten, että apteekkivero perustuisi lääkemyynnin liikevaihdon sijaan lääkemyynnin myyntikatteeseen.

Lisätietoja: puheenjohtaja, apteekkari Risto Holma, p. 0400 605 208, risto.holma@lauttasaarenapteekki.fi tai viestintäjohtaja Erkki Kostiainen p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi