Tältä näyttää HJK:n kotipelipaita kaudella 2025 – uudistettu HJK Store avattu

HJK:n ja adidaksen historiallisen pitkä kumppanuus täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Klubi on käyttänyt adidaksen nappulakenkiä vuodesta 1965 ja kaikkia muitakin varusteita 1970-luvulta asti.

Juhlavuoden kunniaksi HJK uudistaa koti- ja vieraspelipaidan kuosia. Teemana on jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä ja jotain valkoista. Ensin esittelyvuorossa on kauden 2025 kotipelipaita, jossa sinivalkoiset raidat ovat yhä keskiössä. Vieraspelipaidan esittelyvuoro on lähempänä kauden avausta.

Kotipelipaidan sinivalkoiset raidat kokevat pienen uudistuksen. Kolme sinistä pystyraitaa saavat molemminpuolin vierelleen ohuet siniset raidat. Lisäksi virallisessa paidassa tullaan näkemään uusia yksityiskohtia, kuten esimerkiksi selkäpuolen On vain yksi Klubi -teksti Klubin omalla fontilla.

– Halusimme kunnioittaa Klubin sinivalkoista raitaa, mutta myös uudistaa sitä hienovaraisesti. Isossa kuvassa haluamme panostaa jatkossa entistä enemmän pelipaitoihin ja niiden julkistuksiin. Toivon mukaan uuden pelipaidan julkistaminen on tulevaisuudessa pelaajajulkistukseen verrattava asia, jota yhteisö odottaa aina vesi kielellä, HJK:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Juho Hirvonen sanoo.

Lopullisen muotonsa uusi kotipelipaita saa lähempänä kauden kotiavausta. Pelipaitaan tulee vielä kumppanien logot sekä pieniä yksityiskohtia.

HJK ja Fais avaavat uuden koko seurayhteisön HJK Storen

Muun muassa Suomen Palloliiton kanssa yhteistyötä tekevä kotimainen Fais Finland Oy vastaa jatkossa HJK:n fanituotemyynnistä, HJK Store -nettikaupasta sekä mallistoista yhdessä HJK:n kanssa. HJK:n fanituotemyynti siirtyy näin ollen Hel Goodsilta Faisille.

– Kiitos Hel Goodsille hyvästä yhteistyöstä kahden vuoden ajan. Olemme viime vuosina kuumeisesti pohtineet toimivaa mallia HJK:n fanituotemyynnille. Emme ole seurana oikein saaneet fanituotemyyntiä toimimaan toivotulla tavalla. Löysimme Faisin kanssa yhteisen sävelen heti ensimmäisistä keskusteluista alkaen, ja referenssit esimerkiksi Palloliiton kanssa vakuuttivat meidät. Meille on myös erittäin tärkeää, että pystymme Faisin kanssa palvelemaan koko seurayhteisöä, HJK:n kaupallinen johtaja Sirja Luomaniemi toteaa.

Logoa myöten uudistettu HJK Store palvelee yhä osoitteessa hjk.fi/store. Uudessa nettikaupassa on heti ennakkotilattavissa HJK:n uusien kotipelipaitojen replica-versiot. Pelipaitojen toimitukset alkavat maaliskuun puolivälin jälkeen, kun uunituoreet pelipaidat saapuvat taloon.

Viralliset kotipelipaidat tulevat myyntiin lähempänä kauden ensimmäistä kotipeliä. Pelipaidan voi jatkossa tilata kenen tahansa miesten tai naisten edustusjoukkueen pelaajan nimellä ja numerolla. Lisäksi pelipaidan voi tilata nettikaupasta kustomoidulla nimellä ja numerolla.

Lisäksi HJK Storesta löytyy tällä hetkellä vanhojen mallistojen tuotteita alennettuun hintaan. Kauden aikana HJK Storeen tulee uusia mallistoja, joista ensimmäinen julkaistaan kevään aikana. Myös uuden ilmeen ja värin saavat vieraspelipaidat ilmestyvät HJK Storeen myyntiin heti, kun ne ovat esitelty. Ottelutapahtumissa HJK Storen myyntipiste palvelee Bolt Arenalla.

– On suuri kunnia aloittaa yhteistyö Suomen suurimman jalkapalloseuran kanssa. Haluamme palvella koko seurayhteisöä, aina Klubipäädyn äänekkäimmistä kannattajista junioreihin ja heidän vanhempiinsa saakka. Haluamme panostaa laajaan ja laadukkaaseen valikoimaan, josta löytyy varmasti jokaiselle klubilaiselle jotain, Faisin toimitusjohtaja Marcus Miramo sanoo.

Uudesta verkkokaupasta löytyy HJK:n junioritoiminnan oma tukimallisto ja myöhemmin myös naisten edustusjoukkueen oma tukimallisto. Tukimallistojen tuotot ohjataan suoraan juniorien ja naisten edustusjoukkueen toimintaan.