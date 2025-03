Suomen toinen isolaakasittiäisesiintymä löydetty Hämeenkoskelta

Isolaakasittiäinen (Onthophagus gibbulus) on Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu kovakuoriaislaji, jonka ainoa tunnettu nykyesiintymä on ollut Somerolla Häntälän notkoilla. Isolaakasittiäinen on Suomessa luokiteltu valtioneuvoston asetuksella myös erityisesti suojeltavaksi lajiksi. Erityisesti suojeltavaksi lajiksi voidaan säätää sellainen uhanalainen eliölaji, jonka riski hävitä luonnosta on hyvin korkea, tai jolla on hyvin vähän esiintymispaikkoja ja niiden säilyminen on uhattuna.

Lajin esiintymisalue kattaa suuren osan Eurooppaa ja Aasiaa, mutta Suomen esiintymät ovat Pohjoismaiden ainoita. Naudan lantakasoissa elävä kuoriainen on ollut maassa aina vähälukuinen, mutta maatalouden muutos, erityisesti luonnonlaidunnuksen väheneminen, on johtanut lajin taantumiseen häviämisen partaalle. Luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit ovat ihanteellinen elinympäristö isolaakasittiäisen lisäksi myös sadoille muille uhanalaisille lajeille.

Huljalan Tupalan omistajat, Mika ja Laura Hämäläinen, ovat tehneet tilallaan aktiivista luonnonhoitotyötä jo ennen kuoriaislöytöä. Toimenpiteisiin on kuulunut esimerkiksi metsälaidunnusta, paahdealueiden ja lehtolajien kasvupaikkojen avaamista sekä metsien ennallistamispolttoja. Myös isolaakasittiäisen elinolojen turvaamiseksi on jo suunnitteilla toimenpiteitä, joilla voitaisiin tarjota kuoriaiselle mahdollisimman laaja alue sopivaa elinympäristöä, ja saada näin populaatio kasvamaan ja vahvistumaan.

”On hienoa, että maanomistajien aktiivisen työn merkitys luonnon monimuotoisuudelle konkretisoituu tällä tavoin. Myös eri eliöryhmien harrastajien tekemä työ luontotiedon kartuttamiseksi on arvokasta. Tiedon avulla luonnonhoitotoimenpiteitä saadaan kohdistettua sinne, missä niiden vaikuttavuus on suurin. Ensi kesänä Hämeen ELY-keskus päivittää tietoja Huljalan Tupalan perinnebiotooppien muista luontoarvoista kartoituskäynnillä. Nykyisellään tilan laitumet on luokiteltu paikallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi”, kertoo ympäristösuunnittelija Aura Tuominen Hämeen ELY:stä.