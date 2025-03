Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialue laajentaa palautteenantomahdollisuuksia

Palautteenantomahdollisuus verkkosivuilla kattaa kaikki hyvinvointialueen tuottamat palvelut. Tekstiviestikyselyt otetaan ensimmäisenä käyttöön terveydenhuollon palveluissa viikolla 10. Kysely lähtee asiakkaalle esimerkiksi asiointikäynnin tai vuodeosastolta kotiutuksen jälkeen.

Palautetta voi edelleen antaa myös toimipisteistä saatavilla paperilomakkeilla.

Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämiseen

Hyvinvointialue on saanut noin 4 000 palautetta vuodessa, eniten palautetta on tullut terveydenhuollon asiakkailta. Palautejärjestelmän uudistuksen myötä tavoitteena on lisätä palautemäärä ja kerätä jatkossa noin 40 000 palautetta vuodessa. Hyvinvointialueella palautteita käsittelevien kannalta uusi työkalu helpottaa asiakkaiden kokemusten hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä.

– Palautteen perusteella pystymme arvioimaan toimintamme asiakaslähtöisyyttä ja laatua sekä kohdistamaan kehittämistoimenpiteitä paremmin, toteaa hyvinvointialueen kehittämispäällikkö Maiju Päivä.

Palautteen antajille vastataan 14 vuorokauden kuluessa, jos palautteen antaja on toivonut yhteydenottoa palautteeseensa liittyen.

Hyvinvointialue on kehittänyt palautteenantotapoja myös haavoittuvassa asemassa oleville asiakasryhmille, kuten ikääntyneille, lapsille ja vammaisille. Tuettua palautteen antoa on työstetty yhdessä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten ja asiakasraatien kanssa.

Tuettua palautteenantoa on pilotoitu ikääntyneiden asumispalveluissa ja perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, joissa hyvinvointialueen kesänuoret keräsivät palautetta asiakkailta, toinen pilotti toteutettiin lasten ja nuorten kuntoutuksessa, jossa työntekijät kysyivät palautetta suoraan lapsilta ja nuorilta.

– Tuetun palautteenannon pilotointia jatketaan vielä muiden haavoittuvien asiakasryhmien kanssa vuoden 2025 aikana. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jotta jokaiselle asiakasryhmälle löytyy jatkossa sopiva tapa antaa palautetta, kertoo Maiju Päivä.