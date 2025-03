Avoimuusrekisteriin raportoitiin vaikuttamistoiminnasta toista kertaa

200 vuotta julkisten varojen käytön valvontaa 13.2.2025 10:00:00 EET | Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion varojen käyttöä jo 200 vuoden ajan. VTV:n perustehtävä on edelleen varmistaa, että yhteiset julkiset varat on käytetty lain ja päätösten mukaisesti sekä tuloksellisesti.