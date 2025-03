Leena Huovinen avaa muistelmissaan, millaista on työskennellä pappina huippu-urheilussa ja yliopistomaailmassa

Leena Huovinen toimii Helsingin yliopistossa opiskelijoiden ja henkilökunnan pappina. Lisäksi hän on kisapappi, joka on ollut tukemassa suomalaisia urheilijoita ja muita joukkueen jäseniä kymmenissä arvokisoissa kahden vuosikymmenen ajan. Työssään sekä yliopiston että huippu-urheilun maailmassa hän on kiinnostavalla aitiopaikalla näkemässä, mihin tulevaisuuden Suomi on suuntaamassa.

Kirjassaan Suorituksesta vapaa alue Huovinen kertoo omista elämänvaiheistaan ja -valinnoistaan sekä ja siitä, millaista työ erilaisten henkisten paineiden alla toimivien ihmisten parissa on. Hänen puoleensa on käännytty paitsi suorituspaineiden vuoksi myös henkilökohtaisissa kriiseissä ja muun muassa yksinäisyyden ja riittämättömyyden tunteiden vuoksi.

Huovinen haluaa tarjota kohtaamilleen ihmisille kaikkien paineiden, suoritusten ja pyrkimysten keskellä tilan, jossa ei katsota titteleitä, mitaleja, saavutuksia, omaisuutta, ulkonäköä, uskontoa, seksuaalista suuntautumista eikä sukupuolta. ”Elämän isoilta kysymyksiltä eivät säästy akateemisesti lahjakkaat nuoret aikuiset eivätkä huippu-urheilun parissa leipäänsä tienaavat. Moni meistä kyselee läpi elämänsä: Riitänkö minä? Kelpaanko minä itselleni, toisille, Jumalalle? Olenko minä kenenkään rakas? Näihin kysymyksiin olen saanut perehtyä tuhansien tapaamisten kautta niin työhuoneessani yliopistolla kuin urheilukenttien laidoilla ja pukukopeissa. Kokemus on aina yhtä pysäyttävä ja puhutteleva”, kertoo Leena Huovinen.

Leena Huovinen: Suorituksesta vapaa alue

Ilmestyy painettuna ja e-kirjana 5.3., äänikirjana 13.3.

Arvostelukappalepyynnöt ja lisätiedot: viestintäpäällikkö Minttu Nikkilä, minttu@bazarkustannus.fi, 040 736 1313