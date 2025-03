Jarmo Kekäläinen tekemään selvitystä suomalaisen huippukiekon kehittämisestä

Selvitystyön tilaajat haluavat kääntää suomalaisten sarjojen vetovoiman kasvuun ja olla tätä kautta kehittämässä suomalaista huippukiekkoa. Tässä haasteessa neljä keskeistä osa-aluetta ovat toimintaedellytysten turvaaminen, toimiva pelaajapolku, viihteellisyys ja vastuullisuus.

Vahva talous kuuluu keskeisenä osana yhtälöön. Joukkueiden nykyinen toiminta ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla, ja moni tekee tappiota vuodesta toiseen. Tavoitteena on löytää malli, joka on kestävä kaikille seuroille. Painetta lisää se, että joukkueille on tulossa nopeassa tahdissa eteen suuri määrä huippukiekon toimintaedellytysten kannalta keskeisiä, vaikeita päätöksiä, liittyen vaikkapa mediasopimuksiin ja vedonlyöntiin. Jo niidenkin vuoksi pitää uskaltaa edetä riittävän nopeassa aikataulussa.

Selvitystyön tilaajien tavoitteena ei ole sotkea Liigan omaa strategiaprosessia. He haluavat lisätä kaikkien ymmärrystä selvittämällä laaja-alaisesti sekä 10+10-mallin, että muiden mahdollisten mallien etuja ja haasteita. Kun selvitystyö on valmis, se luovutetaan Liigan oman strategiaprosessin käyttöön.

Selvitystyön tekijäksi on palkattu Jarmo Kekäläinen.

”Minulla on lähietäisyydeltä kokemusta usean eri maan sarjoista – hyvässä ja pahassa. Tulen haastattelemaan suuren määrän ihmisiä ja esittämään oman näkemykseni siitä, miten ydintuotetta eli jääkiekkoa voidaan kehittää ja johtaa uudessa sarjajärjestelmässä. Selvitystyö valmistuu toukokuun aikana ja tulemme avoimesti tiedottamaan sen tuloksista”, Kekäläinen sanoo.

Pelaajat ovat muutoksen keskiössä ja heidän näkemyksensä halutaan mukaan alusta alkaen. Siksi Pelaajayhdistys on kutsuttu mukaan selvitystyöhön antamaan omat näkemyksensä.

“Haluamme olla mukana etsimässä mallia, joka olisi erinomainen seurojen, pelaajien ja fanien kannalta”, Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt sanoo.

Lisätiedot selvitystä koskien

Jarmo Kekäläinen

+1-614-725-8878

jjkekalainen@gmail.com