Tiilismäenrinteeseen ehdotetaan aiempaa matalampia kerrostaloja sekä viihtyisämpää katutilaa

Päivitetty kaavaehdotus toisi Tiilismäenrinteeseen aiempaa vähemmän, hieman yli 600 uutta asukasta. Suunnitelmia on kevennetty sekä asukkailta aiemmin saatujen mielipiteiden että kaupunkisuunnittelulautakunnan ohjeiden pohjalta. Lautakunta palautti kaavan uudelleen valmisteluun 8.12.2022.

Tällä hetkellä alueella sijaitsee teollisuus-, toimisto- ja varastorakennuksia. Niiden tilalle on suunnitteilla asuinkerrostaloja, liiketiloja, päiväkoti ja pysäköintitalo. Viereinen metsäinen alue säilyy liito-oravan elinalueena ja kulkuyhteytenä. Samalla se palvelee asukkaita lähiviheralueena.

Uusimmissa suunnitelmissa suurinta osaa rakennuksista on madallettu. Korkeita rakennuksia on neljä. Ne sijaitsevat alueen länsi- ja eteläosassa Ruukintien varrella, ja korkeimmat niistä ovat madaltuneet 1–3 kerrosta. Korkein rakennuksista on nyt 15-kerroksinen. Myös pysäköintitaloa on madallettu ja siirretty hieman syrjemmälle. Päiväkoti on siirtynyt lähemmäs Kattilalaakson pientaloaluetta.

Jalankulkua on parannettu lisäämällä suunnitelmiin kasvillisuuden reunustama kävelykatu, joka vie Ruukintieltä Tiilismäki-kadulle. Kortteliin on lisätty tilaa istutuksille, jotka näkyvät kadulle ja tekevät alueesta vehreämmän. Korttelirakennetta on muutettu niin, että alueen yleisilme on aiempaa kevyempi, vaihtelevampi ja kiinnostavampi. Suurinta osaa matalista rakennuksista on kavennettu ja korkeiden rakennusten olemusta kevennetty. Rakennusten kivijalkoihin on myös lisätty liiketilaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee päivitettyä asemakaavaehdotusta kokouksessaan 12.3.2025. Lautakunta päättää, asetetaanko kaavaehdotus nähtäville ja järjestetäänkö siitä nähtävilläolon aikana asukastilaisuus. Lisätiedot päivitetään kaavahankkeen verkkosivulle ja Espoon kaupungin Facebook-sivulle.

Kiviruukkiin tulossa tiivistä ja vehreää uutta kaupunkia

Tiilismäenrinne on osa laajempaa Kiviruukin kaupunkialuetta. Vanhan teollisuusalueen tilalle luodaan vehreää ja tiivistä kaupunkia asuntoineen, työpaikkoineen ja palveluineen. Alueella sijaitsee myös merkittävä bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskus, joka kokoaa yhteen tutkimuksen ja koulutuksen toimijoita sekä yrityksiä.

Suunnittelua ohjaa Kiviruukin osayleiskaava, joka on ollut lainvoimainen vuodesta 2022. Alueella on parhaillaan vireillä myös Tiiliskivenpolku-niminen asemakaava. Molempia asemakaavoja, Tiilismäenrinnettä ja Tiiliskivenpolkua, on sovitettu suunnittelussa yhteen.

