Metsäteollisuustuotteiden tuotantomäärät nousivat vuonna 2024

Uusi opas pienvesien tunnistamiseen 13.1.2025 10:27:19 EET | Tiedote

Pienvesien arvo monimuotoisuudelle on tiedetty jo pitkään, mutta niiden tunnistamiseen maastossa liittyy edelleen haasteita. Eron tekeminen noron ja puron, tai suoristetun uoman ja ojan välillä voi olla hankalaa. Tähän tarpeeseen puuta jalostava teollisuus on tuottanut oppaan, jossa tarvittavat tunnistustiedot löytyvät kootusti. Opas on osa puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartan toimeenpanoa.