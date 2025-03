Talvisodan propagandassa oli samanlaisia aineksia kuin Venäjän nykyisessä hybridivaikuttamisessa – venäläistutkijan kirja talvisodasta julkaistaan 26.3.

Suomen vapauttaminen talvisodassa kuvaa tarkasti talvisotaa, siihen johtanutta poliittista tilannetta, sitä edeltäneitä neuvotteluja, Neuvostoliiton propagandaa, sodankulkua sekä lopulta sodan päättymistä. Kuvatussa propagandassa on samanlaisia aineksia kuin Venäjän nykyisessä informaatio- tai hybridivaikuttamisessa. Kirja on juuri nyt ajankohtainen, kun talvisodasta ja sen päättymisestä tulee maaliskuussa kuluneeksi 85 vuotta.

Runsaasti kuvitetussa dokumenttiteoksessa on yli 100 valokuvaa, ja lähteinä on käytetty arkistoja, tiedotusvälineitä ja alan kirjallisuutta. Lähdeluettelon rakentamisessa on nähty vaivaa.

Esipuheessa kirjan merkityksellisyyttä avaa suomalaislukijoille Timo Vihavainen muun muassa seuraavasti.

”Kirjan salanimellä kirjoittava tekijä edustaa Venäjän kuuluisaa intelligentsijaa, joka aina on ollut oppositiossa sortavaksi ja valheelliseksi nähtyä ´valtaa´ vastaan. Hän osaa suomen kieltä ja on käyttänyt suomalaisia arkistoja.” (…) ”Kirjassa tuodaan esille, millainen oli se maa, joka vuonna 1939 hyökkäsi Suomeen, ja miten se silloin perusteli tämän kansainvälisen oikeuden ja yleisten moraaliperiaatteiden vastaisen aggressionsa. Tämä venäläinen aikalaisnäkökulma tuohon maamme ja kansamme kannalta niin keskeisen tärkeään sotaan on meillä tähän saakka ollut tuntematon.”

Timofei Malikov (nimimerkki) on venäläinen talvisodan asiantuntija ja historioitsija. Hänen tutkimuksensa ei vastaa Venäjän nykyistä poliittista linjaa eikä historiantulkintaa.

Timofei Malikov: Suomen vapauttaminen talvisodassa (Docendo 2025), sidottu, 448 sivua.

