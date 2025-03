Puupohjaisista pesualtaistaan tunnettu Woodio avaa ovensa Helsingin keskustassa 14.3.

Tähtäimessä yksityiskotien kylpyhuone- ja wc-tilojen sisustaminen

Woodio on viime vuosina laajentanut valikoimaansa valmistuotteista levymateriaaleihin, mikä on mahdollistanut räätälöitävien kylpyhuonekalusteiden ja -tasojen toteutuksen. Mittatilauksena tehtyjä allastasoja on tarjottu tähän saakka kaupalliselle sektorille, kuten hotelleihin ja ravintoloihin Suomessa ja muualla Euroopassa. Showroomin myötä palvelua päästään laajentamaan myös kuluttajille yksityiskoteihin.

”Showroomilla palvelee Woodion oma suunnittelija, jonka avulla kuluttajat pääsevät luomaan unelmiensa kylpyhuoneen ”, kertoo toimitusjohtaja Terja Koskenoja. Woodion omaa tuotevalikoimaa täydentävät kumppaniyritysten kautta tarjottavat hanat, peilit ja muut oheistuotteet. ”Tarjoamme showroomilla kokonaisvaltaista kylpyhuoneiden suunnittelua, ideoinnista toteutukseen ja kalusteista asennukseen”, Koskenoja jatkaa.

Suunnitteluinspiraatiota ammattilaisille

Showroom palvelee kuluttajien lisäksi sisustusalan ammattilaisia, jotka ovat toivoneet Woodion tuotevalikoiman saamista kosketusetäisyydelle. Liikkeeseen on helppo tulla matalalla kynnyksellä aukioloaikojen puitteissa tai varaamalla oman tapaamisen.

”Toivomme liikkeen toimivan inspiraation lähteenä suunnittelijoille. Tuotteiden monipuolinen värivalikoima ruokkii luovuutta ja materiaalimme lämmin tuntuma herättää poikkeuksetta ihastusta”, Koskenoja sanoo. ”Showroomin myötä haluamme osoittaa, että kylpyhuone tai wc voi olla se kodin puhuttelevin huone”.

Kylpyhuoneiden uusi aika on koittanut. Tervetuloa tutustumaan!

Woodio palveleva showroom

Bulevardi 1, Helsinki

Avoinna ti-pe klo 11-17 tai sopimuksen mukaan

Showroom Manager/ Designer

Cassandra Correa

Puh: +358 50 405 2988

email: cassandra.correa(at)woodio.fi