Sähköpotkulautayhtiö Voi: Uusi laki potkulaudoille, jotain hyvää – jotain puuttuu

Määrätyille pakotettu pysäköinti toimii vain, jos pysäköintipaikkoja on riittävän tiheästi. Ruotsin kansallinen lainsäädäntö (2022) pakollisesta pysäköinnistä on toiminut hyvin vain kaupungeissa, joissa on investoitu suureen määrään pyörä- ja potkulautatelineitä ja maalattuihin ruutuihin. Tukholma on erinomainen esimerkki onnistuneesta toteutuksesta.