Valmius ja varautuminen: Alle 10% Suomalaisista on suorittanut ensiapukurssin viimeisen 3 vuoden aikana

Ensiapuvalmius Suomessa ja sen merkitys

Viime aikoina valmius ja varautuminen ovat olleet paljon esillä mediassa. Erilaiset kriisitilanteet, kuten luonnonkatastrofit, pandemiat ja Suomeenkin kohdistuvat muut uhat, ovat korostaneet ennakoinnin ja varautumisen tärkeyttä kertoo Nordic Competence Group Oy:n toimitusjohtaja Maarit Pihl. Yhteiskunnan kyky selviytyä poikkeusoloista riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin olemme valmistautuneet, ja miten nopeasti pystymme reagoimaan hätätilanteisiin.

Suomessa suoritetaan vuosittain 100 000–150 000 ensiapukoulutusta, joista merkittävä osa on aiemmin hankittujen ensiapupätevyyksien kertauksia, arvioi Pihl. Tyypillisesti ensiapukoulutus suositellaan uusittavan kolmen vuoden välein, joten usein ensiapukortteihin merkitty voimassaoloaika vanhenee kolmessa vuodessa. Näin ollen voimassa olevien ensiapupätevyyksien määrä on arviolta 300 000 - 450 000. Tämä tarkoittaa sitä, että vain alle 10 % täysi-ikäisistä suomalaisista on suorittanut ensiapukurssin viimeisen kolmen vuoden aikana.

Ensiapuvalmiutta pidetään kansalaisvelvollisuutena, ja koulutuksen avulla hyvä auttamisvalmius voidaan saavuttaa laajastikin. Ensiaputaitoja tarvitaan usein paineistavissa tilanteissa, joissa ei ole aikaa opetella tai kerrata taitoja. Rohkeus auttaa sekä selkärangasta tulevat oikeat toimintamallit voivat olla ratkaisevia apua tarvitsevan henkilön selviytymisen kannalta. On hyvä muistaa, että on todennäköistä, että joku läheisesi tarvitsee apuasi elämänsä aikana. Ensiaputaitosi on hyvä henkivakuutus läheisillesi, korostaa Pihl.

Ensiapukoulutuksen kautta saavutettava kansallinen ensiapuvalmius on myös keskeinen osa valmius- ja varautumistoimintaa, sillä se parantaa yksilöiden ja yhteisöjen kykyä reagoida tehokkaasti hätätilanteisiin. Ensiapukoulutuksen avulla saavutettu ensiapuvalmius ei ainoastaan lisää turvallisuutta, vaan myös vahvistaa yhteiskunnan resilienssiä kriisitilanteissa, jatkaa Pihl.

Ensiapukoulutuksen suorittaminen ja ensiaputaitojen kertaamine on tehty nykyisin erittäin käteväksi, sillä ensiaputaitoja voi opiskella tai kerrata esimerkiksi kotoa käsin aika- ja paikkariippumattoman itseopiskeltavan SPR Hätäensiapukurssin avulla, joka opastaa ensiavun harjoittelussa kotoa tai työpaikalta tyypillisesti löytyvien varusteiden avulla.

Yhteistyöllä merkittävä vaikutus kattavan ensiapuvalmiuden saavuttamisessa Suomeen

Hyvän ensiapuvalmiuden saavuttaminen Suomessa edellyttää laajaa yhteistyötä eri tahojen välillä. Tämä yhteistyö kattaa viranomaiset, kansalaisjärjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt, jotka kaikki osallistuvat ensiapuvalmiuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Viranomaisten rooli: Viranomaiset, kuten sosiaali- ja terveysministeriö sekä pelastuslaitokset, vastaavat ensiapuvalmiuden koordinoinnista ja valvonnasta. He varmistavat, että ensiapukoulutukset ja -välineet ovat saatavilla ja että lainsäädäntö tukee ensiapuvalmiuden ylläpitämistä. Kansalaisjärjestöt: Esimerkiksi Suomen Punainen Risti on merkittävä toimija ensiapukoulutusten järjestämisessä ja ensiaputaitojen levittämisessä väestölle. Heidän ensiapuryhmänsä ja vapaaehtoisensa tarjoavat jatkuvaa koulutusta ja tukea eri puolilla maata. Yritykset: Yritykset voivat parantaa ensiapuvalmiutta tarjoamalla työntekijöilleen ensiapukoulutusta ja varmistamalla, että työpaikoilla on asianmukaiset ensiapuvälineet. Tämä lisää työpaikkojen turvallisuutta ja valmiutta reagoida hätätilanteisiin. Yksityishenkilöt: Jokainen kansalainen voi osallistua ensiapuvalmiuden parantamiseen hankkimalla ensiaputaitoja ja osallistumalla ensiapukoulutuksiin. Tämä lisää yleistä turvallisuustietoisuutta ja valmiutta toimia hätätilanteissa. Koulutusyritysten vaikutus: Koulutusyritykset ovat keskeisessä roolissa ensiapuvalmiuden kehittämisessä. Ne tarjoavat laadukkaita ja ajantasaisia ensiapukoulutuksia, jotka vastaavat työpaikkojen ja yhteisöjen tarpeisiin. Koulutusyritykset voivat räätälöidä koulutuksia eri toimialojen erityisvaatimusten mukaan, mikä varmistaa, että ensiapuvalmius on kattava ja tehokas. Lisäksi koulutusyritykset voivat tarjota jatkuvaa tukea ja päivityksiä ensiaputaitoihin, mikä auttaa ylläpitämään korkeaa valmiustasoa.

Yhteistyö näiden eri tahojen välillä varmistaa, että ensiapuvalmius on kattava ja tehokas. Kun kaikki osapuolet toimivat yhdessä, voidaan luoda turvallisempi ja resilienssi yhteiskunta, joka pystyy reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti erilaisiin hätätilanteisiin.

Ajan tasalla olevan ensiapuosaamisen ja ensiapukoulutuksen hyödyt

Nopea reagointi hätätilanteissa: Ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt osaavat toimia nopeasti ja oikein onnettomuustilanteissa, mikä voi pelastaa ihmishenkiä ja vähentää vammojen vakavuutta. Ennaltaehkäisy: Koulutuksen saaneet henkilöt tunnistavat vaaranpaikat ja osaavat toimia ennaltaehkäisevästi, mikä vähentää tapaturmien riskiä. Turvallisuuskulttuurin vahvistaminen: Ensiapukoulutus edistää turvallisuuskulttuuria työpaikoilla ja yhteisöissä, mikä lisää yleistä turvallisuustietoisuutta ja valmiutta toimia hätätilanteissa.

Ensiapuvalmius työpaikoilla osana valmius- ja varautumistoimintaa

Ensiapuvalmius on olennainen osa organisaatioiden ja yhteisöjen valmius- ja varautumistoimintaa. Se tarkoittaa, että työpaikoilla ja muissa yhteisöissä on riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä, asianmukaiset ensiapuvälineet ja selkeät toimintasuunnitelmat onnettomuustilanteiden varalle.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työpaikoilla on ylläpidettävä riittävä ensiapuvalmius. Tämä tarkoittaa, että työnantajan on huolehdittava ensiapukoulutuksesta ja ensiapuvälineiden saatavuudesta. Ensiapuvalmiuden suunnittelu perustuu työpaikan vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin. Tämä auttaa määrittämään, kuinka monta henkilöä tulee kouluttaa ja millaisia ensiapuvälineitä tarvitaan. Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen edellyttää yhteistyötä työsuojelun, työterveyshuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä varmistaa, että ensiapuvalmius on kattava ja ajantasainen.

Yhteenveto

Ensiapuosaaminen eli uskallus ja valmius auttaa on tärkeää niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin kannalta. Jokaiselle meistä voi tulla eteen tilanne, jossa haluamme olla valmiita tarjoamaan parhaan osaamisemme auttaaksemme apua tarvitsevaa läheistämme, työkaveriamme tai tuntematonta. Ensiapukoulutus tuo rohkeutta toimia tilanteissa, joissa ilman koulutusta toimiminen on vaikeaa tai mahdotonta. Hätätilanteessa auttaminen on jopa laissa säädetty kansalaisvelvoite, muistuttaa Pihl.

Lisäksi muuttuneessa yhteiskunnallisessa turvallisuustilanteessa valmius- ja varautumistoiminnan tärkeys on noussut entisestään. Ensiapukoulutus on olennainen osa valmius- ja varautumistoimintaa, sillä se parantaa yksilöiden ja yhteisöjen kykyä reagoida tehokkaasti hätätilanteisiin. Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää turvallisen yhteiskunnan varmistamisessa.