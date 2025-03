Islanti – jäätiköiden ja tulivuorten maa muuttuvassa ilmastossa

Maapallon ilmasto on muuttumassa, mikä näkyy Islannissa jäätiköiden sulamisena. YK on julistanut vuoden 2025 jäätiköiden suojelun vuodeksi ja 21.3. jäätiköiden päiväksi. Myös Maailman vesipäivän 22.3.2025 teemana on jäätiköiden suojelu. Islanti -näyttely tarjoaa valokuvia ja tietoa satojen jäätiköiden maasta tutkijoiden kertomana.

Näyttelyssä voit valokuvia katselemalla tehdä retken Euroopan suurimman jäätikön Vatnajökullin päälle ja ihmetellä sen turkoosia väriä. Pääset tutustumaan myös useisiin muihin Islannin jäätiköihin, kuten jo kadonneeseen Ok-jäätikköön. Kuvissa näyttäytyvät myös vesiputoukset, tumma autiomaa ja arktinen eliömaailma.

Tutkija tavattavissa -luennolla sunnuntaina 23.3.2025 kello 13–14 pääset kuulemaan kiehtovan esityksen Islannin luonnosta. Opit myös, miten voit itse osallistua tutkimukseen Suomessa. Esityksen pitää Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija, dosentti Outi Meinander, joka on tutkinut esimerkiksi sitä, miten lumelle kulkeutuva tuliperäinen tuhka vaikuttaa jään sulamiseen ja ilmastonmuutokseen.

Näyttely on toteutettu osana Suomen ulkoministeriön rahoittamaa arktisen alueen yhteistyöprojektia, ja sen on suunnitellut Outi Meinander. Näyttelyssä on Outin kuvien lisäksi valokuvia ja aineistoja Andreas Uppstulta (Ilmatieteen laitos), Niko Karvosenojalta (Suomen ympäristökeskus), sekä seikkailuretkeilijöiltä Jukka Viljaselta ja Pata Degermanilta.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna maaliskuussa ma-pe klo 9–15 ja su klo 10–16. 1.4. alkaen ma-pe klo 9–16 ja la-su klo 10–16. Pääsiäispyhinä ja vappupäivänä klo 10-16. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin ja arkipyhinä talon aukioloaikoina, lauantaisin klo 10-14. Näyttelyyn ja tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tiedote löytyy myös englanniksi Villa Elfvikin luontotalon (Espoo kaupunki) verkkosivuilta.