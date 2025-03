Dokportin maksuton etälääkäripalvelu vastaa kasvavaan tarpeeseen – jo 6 000 potilasta hoidettu

Suomalainen perheyritys Dokport avasi etälääkäripalvelunsa joulukuussa, ja se on jo tarjonnut hoitoa 6 000 potilaalle. Palvelun tavoitteena on sujuvoittaa terveydenhuollon prosesseja ja poistaa hoitojonot, tarjoten käyttäjälle maksuttoman etävastaanoton. Asiakastyytyväisyys on poikkeuksellisen korkea – palvelun NPS-luku on 85 %. Laatua mittaava PEI-luku on 90 %, mikä tarkoittaa, että suurin osa potilaista kokee pärjäävänsä paremmin tai paljon paremmin etävastaanoton jälkeen. Dokportin etälääkäripalvelu tarjoaa tehokkaan ja helppokäyttöisen vaihtoehdon perusterveydenhuollolle, säästäen samalla sekä yhteiskunnan että yritysten terveydenhuoltokustannuksia.