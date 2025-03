Huvila & Huussi laittaa Jutta ja Juha Larmin kesäpaikan pihan uusiksi – reaktiot kertovat kaiken: ”Mitä täällä on tapahtunut?!”

Jutta ja Juha Larmilla on todennäköisesti Suomen lyhyin matka kotoa kesäpaikalleen, sillä se sijaitsee heidän pihansa rannassa. Jutta ja Juha toivovat kesäpaikkansa pihaan muutoksia, jotka tekisivät paikasta viihtyisämmän ja kaikin puolin toimivamman. He haluavat oman alueen kissoilleen, näyttävän nuotiopaikan, kesäkeittiön ja oleskelutilan. Pihasuunnittelija Laura Moilanen kuuntelee pariskunnan toiveet, ja hän alkaa välittömästi suunnitella kokonaisuutta.

Koska Jutta ja Juha asuvat aivan kesäpaikan vieressä, tuo se omat haasteensa etenkin projektin salaamisessa.

– Isoin haaste on, ettet mene salaa vakoilemaan tuonne, Juha sanoo Jutta-puolisolleen.

– Minä lupaan käsi sydämellä, en halua pilata yllätystä sinulta enkä itseltäni, Jutta vannoo.

”Ei tämä ole sama mesta!”

Vaiheikkaan piharemontin jälkeen on aika esitellä muutos Jutalle ja Juhalle. Anni kysyy pariskunnalta, pystyivätkö he todella olemaan kurkkimatta työmaalle.

– Joo, siellä on maalarinpaperia ja teipit ikkunoissa. Kaikki on blokattu, ihan täysi pimennys, Juha sanoo.

Anni Hautala ja Laura kuljettavat Jutan ja Juhan uudistettuun kesäpaikkaansa. Pariskunnan pitää pitää silmänsä kiinni yllätyksen säilymiseksi.

– Apua! Ei ole totta! Mitä täällä on tapahtunut? Juha hämmästelee lopputulosta.

– Tämä paikka on täydellinen, Jutta komppaa puolisoaan.

– Ei tämä ole sama mesta! Juha jatkaa hämmästelyä.

Laura kertoo vielä hieman tarkemmin kesäpaikkaan tehdyistä muutoksista.

– Isoina linjoina muutokset täällä pihalla ovat, että terassia on saatu laajennettua, ja tänne on tullut katosalue, pergola ja kesäkeittiö. Rantaan on saatu tuollaiset pengerrykset, joilla se on saatu turvalliseksi ja hyödynnettyä hyvin.

Huvila & Huussi alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 17.3. klo 20.

