Psyon Games hyödyntää pelien voimaa HPV:n torjunnassa

Palkittu terveyspeleihin keskittyvä pelistudio Psyon Games on käynnistänyt uuden hankkeen, jossa tutkitaan pelien voimaa kohottaa tietoisuutta ihmisen papilloomaviruksesta (HPV). Tavoitteena on lisätä ymmärrystä HPV-rokotteen elintärkeästä roolista ja sen henkiä pelastavasta potentiaalista digitaalisen pelin avulla.

Tämä on merkittävä kansanterveydellinen kysymys, sillä yli 80 prosenttia seksuaalisesti aktiivisista ihmisistä saa HPV-tartunnan elämänsä aikana. Vaikka useimmat tapaukset ovat harmittomia, virus voi aiheuttaa kohdunkaulan syöpää, joka olisi suurelta osin ehkäistävissä rokotuksella. Kohdunkaulan syöpä on neljänneksi yleisin syöpään liittyvä kuolinsyy naisilla maailmanlaajuisesti, ja 90 prosenttia kuolemista tapahtuu matala- ja keskituloisissa maissa.

Psyon Games pyrkii osoittamaan Gates Foundation -säätiön rahoittaman käynnissä olevan toteutettavuustutkimuksen avulla, että digitaalinen peli voi olla tehokas keino lisätä HPV-tietoisuutta ja edistää kohdunkaulan syövän ehkäisyä. Miljardit ihmiset eri ikäryhmissä, eri markkinoilla ja kulttuureissa pelaavat pelejä, usein säännöllisesti ja pitkäkestoisesti. Tämä tekee peleistä interaktiivisen ja sitouttavan ympäristön, jossa terveysaiheita voidaan käsitellä tavalla, joka ylittää perinteisten tiedotuskampanjoiden vaikutuksen.

Painopisteenä Saharan eteläpuolinen Afrikka

HPV-tietoisuushanke hyödyntää pelillisiä strategioita ja interaktiivisia hahmoja tehostaakseen HPV-rokotuskampanjoiden tavoittavuutta ja vaikuttavuutta erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa kohdunkaulan HPV:n esiintyvyys on maailman korkeinta. Peliä suunnitellaan julkaistavaksi useilla kielillä, jotta se olisi mahdollisimman laajasti saatavilla eri puolilla mannerta.

Psyon Gamesin tausta terveystietoisuuden edistämisessä

Psyon Games on tunnettu peleistään, jotka lisäävät tietoisuutta terveyskysymyksistä. Yhtiö on aiemmin tehnyt yhteistyötä Maailman terveysjärjestön (WHO), Gavi-rokoteallianssin ja Unicef Suomen kanssa Antidote COVID-19 -pelin parissa. Tämä peli oli ainoa WHO:n, Applen ja Googlen hyväksymä COVID-19-teemainen peli pandemian aikana. Se oli myös mukana akateemisessa tutkimuksessa, joka osoitti, että peli lisäsi aiheeseen liittyvää kiinnostusta ja positiivisia tunnetiloja merkittävästi.

Psyon Gamesin aiemmat projektit ovat osoittaneet, että pelipohjaiset terveysohjelmat sitouttavat käyttäjiä tehokkaammin ja pitkäkestoisemmin kuin perinteiset kampanjat. Lisäksi ne voivat tehostaa muita kampanjaelementtejä kuten sosiaalisen median näkyvyyttä ja verkkoliikennettä, mikä laajentaa niiden vaikuttavuutta alkuperäistä julkaisua pidemmälle. Pelien käyttö terveysviestinnässä voi tuottaa pitkäaikaista hyötyä kouluissa, terveydenhuollon ammattilaisille ja yhteisöterveysohjelmissa.

Tulevaisuuden suunnitelma ja yhteistyö kumppaneiden kanssa

Kun toteutettavuustutkimus valmistuu kesällä 2025, Psyon Games hakee lisärahoitusta kehittääkseen nyt meneillään olevassa hankkeessa kartoitetun ja luonnostellun HPV-tietoisuuspelin. Tuleva pelihanke toteutetaan yhteistyössä asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa, jotta peli olisi kulttuurisesti, kontekstuaalisesti ja tieteellisesti relevantti. Mukana tulevat olemaan terveysjärjestöt, kansalaisjärjestöt, hallitukset, opettajat, yhteisöjohtajat, vanhemmat, terveydenhuollon ammattilaiset sekä rokotuskohderyhmät.

Psyon Games kutsuu uusia kumppaneita liittymään mukaan hankkeeseen, joka heijastaa laajempia pyrkimyksiä kehittää innovatiivisia ratkaisuja maailmanlaajuisiin terveyshaasteisiin teknologian ja pelien avulla.

"Peleillä on ainutlaatuinen kyky muuttaa monimutkaisia terveysaiheita mukaansatempaaviksi kokemuksiksi. Tämä yhteistyö yhdistää maailmanlaajuisen terveysosaamisen ja innovatiivisen pelisuunnittelun HPV-rokotukseen liittyvien haasteiden voittamiseksi. Yhdistämällä käyttäytymistieteet ja interaktiivisen suunnittelun aiomme luoda työkalun, joka moninkertaistaa HPV-rokotustietoisuuden tehokkuuden perinteisiin kampanjoihin verrattuna", sanoo Psyon Gamesin toimitusjohtaja Olli Rundgren.