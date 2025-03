Niittykumpuun avautuu uusi hammashoitola

Niittykummun hammashoitola on avautunut Niittykummun perhekeskuksen alakertaan, osoitteeseen Niittyportti 4. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön saadaan tiloista noin puolet ja toisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2026 alussa. Kun Niittykummun hammashoitola valmistuu kokonaisuudessaan, se on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen isoin yksittäinen hammashoitola.

”Olemme erittäin iloisia, että saamme käyttöömme modernit tilat ja nykyaikaiset laitteet hyvien kulkuyhteyksien varrelta.” kertoo kaakkoisen alueen johtava ylihammaslääkäri Anna Ekdahl. ”Etenkin Espoossa meillä on ollut aikoja kiireettömään hammashoitoon vain niukasti. Niittykummun hammashoitolassa saamme tarjolle myös jonkin verran uusia aikoja, mutta tietenkään yksi hoitola ei kerralla tilannetta korjaa.”

Ekdahl kertoo, että iso yksikkö tuo mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten hoitomallien käytössä. Henkilöstöä ja tilojakin on mahdollista käyttää pieniä yksiköitä tehokkaammin.

Hoitoa ajanvarauksella

Niittykummun hammashoitola, kuten muutkin hyvinvointialueemme hammashoitolat, palvelee asukkaita ajanvarauksella.

Digitaalinen ajanvaraus on Espoon suun terveydenhuollossa tietyiltä osin mahdollista ja suositeltavaa. Asiakkaat, joiden digitaalinen ajanvarausoikeus on voimassa, voivat varata ajan verkossa osoitteessa luvn.terveytesi.fi. Muutoin saat meihin yhteyden soittamalla. Numerosi tallentuu ja soitamme sinulle takaisin.

Suun terveydenhuollon ajanvaraus: 029 151 2770

Hammashoidon arkipäivystyksen ajanvaraus: 029 151 2860

Hammashoidon päivystys iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä: 09 4717 1110

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on antanut Niittyportille uuden elämän

Niittykummun perhekeskus on toiminut Niittyportti 4:ssa lokakuusta 2023 lähtien. Hammashoitola sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, perhekeskuksen alakerrassa. Hammashoitolan ensimmäisen vaiheen remontti ja rakennus kesti kahdeksan kuukautta. ”Kohde valmistui aikataulussa ja yhteistyö urakoitsija Restok Oy:n ja rakennuttaja HGR Property Partners Oy:n kanssa oli sujuvaa.” kiittelee rakennuttamispäällikkö Kalevi Aittola

Jo Perhekeskuksen aukeaminen antoi Aarne Ervin suunnittelemalle, 1971 valmistuneelle, kohteelle uuden elämän ja hammashoitola tuo lisää vilinää rakennuksen käytäville. Perhekeskuksen imussa rakennukseen ovat muuttaneet myös muun muassa lounasravintola ja tanssikoulu. Aarne Ervi tunnetaan muun muassa Tapiolan keskuksen ja sen keskeisten rakennusten (uimahalli, kino Tapiola, keskustorni ja Heikintorin ostoskeskus) suunnittelemisesta.