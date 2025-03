Villa Gerby on myynnissä – huuda itsellesi ainutlaatuinen miljöö

Villa Gerby on historiallisesti arvokas huvilarakennus, joka sijaitsee aivan Gerbyn venesataman vieressä. Huvila on toiminut vuosien saatossa niin kesäasuntona, ravintolana kuin nuorisotalonakin. Rakennus on ollut tyhjillään vuodesta 2020.

Villa Gerbyn huutokauppa järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2023. Kauppoja ei syntynyt, sillä voittanut tarjous jäi liian alhaiseksi ollessaan hieman alle 150 000 euroa. Tällöin huutokauppa lähti liikkeelle nollasta, mutta nyt lähtöhinta on 199 000 euroa. Kokonaishintaan kuuluvat sekä tontti että rakennukset.

Tontille saa rakentaa uusia koteja

Vuonna 2023 hyväksytty asemakaavan muutos mahdollistaa kolmen uuden erillispientalon rakentamisen tontille. Tontin ostaja voi siis kunnostaa Villa Gerbyn huvilan asunnoiksi ja rakentaa sen viereen kolme uutta pientaloa, jolloin kokonaisuus toimii asunto-osakeyhtiönä.

Kyseessä on erinomainen tilaisuus esimerkiksi rakennusalan yrityksille, jotka haluavat toteuttaa asumista ainutlaatuisella paikalla.

Myynnin kohteena oleva tontti on kooltaan 4618 m². Se sisältää 500 k-m² uutta rakennusoikeutta erillispientaloille, 160 k-m² rakennusoikeutta uudelle talousrakennukselle sekä olemassa olevat suojellut rakennukset (Villa Gerby ja nykyinen piharakennus, yhteensä 300 k-m²). Kohde myydään yhtenä kokonaisuutena, eikä suojeltavia rakennuksia saa purkaa.

Myös yksityishenkilöillä on mahdollisuus huutaa Villa Gerby omaksi kodikseen.

Rakennuksia voi remontoida asemakaavan puitteissa

Suojeltavissa rakennuksissa on mahdollista suorittaa lisärakentamis- ja muutostöitä, jotka eivät tärvele niiden rakennustaiteellista ja kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. Rakennuksia voi korjata niiden tyyliin sopivalla tavalla.

– Asemakaava sallii, että suojelurakennuksia voidaan käyttää myös työ- tai liiketiloina, jotka toimivat asumisen kaltaisessa käytössä. Villa Gerbyn huvilasta voi tehdä esimerkiksi juhlatilan, kuten virtuaalisisustuskuvissa on esitetty, maankäyttöinsinööri Marie Kero kertoo.

Asemakaava määrittää reunaehdot muun muassa uudisrakennusten ulkoasulle ja sijoittelulle. Uusien rakennusten tulee olla harjakattoisia ja sopia alueen muuhun kulttuuriympäristöön niiden muodon, mittakaavan, materiaalien ja värityksen osalta. Villa Gerbyn huvilan tulee pysyä jatkossakin tontin hallitsevana päärakennuksena.

Tontilla sijaitsevat lisäksi talousrakennus sekä grillikatos, jotka siirtyvät kaupassa ostajalle samoin kuin rakennuksien sähkö- ja vesiliittymät.

Tutustu kohteeseen verkossa ja esittelytilaisuudessa

Huutokauppa käynnistyi 12.3. huutokaupat.com-palvelussa, ja tarjousaika päättyy 24.4.2025. Huutokaupat.com-sivustolta löytyy myös runsaasti lisätietoa kohteesta ja asemakaavasta. Lue lisää ja katso ilmoitus (huutokaupat.com).

Kiinnostuneille järjestetään mahdollisuus tutustua Villa Gerbyn rakennuksiin ja tonttiin avoimessa esittelytilaisuudessa keskiviikkona 19.3.2025 klo. 15-17. Tervetuloa!

Tarjouksen tekijöille järjestetään lisäksi ilmoittautumisen perusteella mahdollisuus käydä kohteessa tiistaina 1.4.2025 klo 14 tai tiistaina 22.4.2025 klo 14. Mikäli haluat osallistua näihin esittelytilaisuuksiin, ilmoittaudu etukäteen viimeistään vuorokautta aiemmin: Marie Kero, p. 040 536 8063, marie.kero@vaasa.fi.