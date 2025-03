Savonlinnan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat kirittävät kuntia kohti liikenneturvallisuuden nollavisiota

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.2.2025 26.2.2025 11:10:34 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,01. Taso on edelleen tasan ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvossa. Helmikuussa Kallaveden pinta on laskenut pitkäaikaiskeskiarvon tahdissa 5 cm. Lisäjuoksutuksia ei ole ollut käynnissä. Tässä vaiheessa talvea pinnankorkeuden ei anneta nousta isosti, vaikka lunta on maastossa ajankohtaan nähden vähän. Toistaiseksi tämä meneillään oleva sulamiskausi ei ole näkynyt järvien pinnoissa mitenkään, joten vedeksi sulanut lumi on pidättynyt maaston painanteisiin. Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat olleet leutoon säähän nähden yllättävän pieniä. Nilsiän reitin säännöstellyt vedenpinnat ovat kesimääräistä korkeammalla ja Juojärven pinta keskimääräistä matalammalla, mutta kaikki vedenkorkeudet ovat säännöstelylupien puitteissa. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 21 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,90. Helm