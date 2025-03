Keir Giles jyrähtää: Käsillä on viimeiset hetket huolehtia Euroopan puolustuksesta

Kolme vuosikymmentä kestäneen asevoimien vähentämisen ja puolustusteollisuuden supistamisen jälkeen Eurooppa on lähes suojaton – samalla kun Venäjä käy laajentumissotaa ja Yhdysvallat on ristiriitainen ja jakautunut.

Keir Giles esittelee teoksessaan poliittisten päättäjien ja yhteiskuntien valintoja nyt, kun maat ovat kohdanneet sodan Euroopassa. Giles selittää, kuinka lännen haluttomuus kohdata Venäjää on ruokkinut uhkaa ja kuinka Putinin kunnianhimo vaarantaa koko maanosan. Hän arvioi Naton roolia ja puutteita turvallisuuden takaajana ja sitä, pystyvätkö EU tai halukkaiden liittoumat täyttämään aukon.

Ennen kaikkea Giles korostaa uuden johtajuuden tarvetta vapaan maailman puolustamisessa sen jälkeen, kun Yhdysvallat on siirtynyt tästä roolista syrjään. Suomenkielisessä teoksessa on Hannu Himasen esipuhe ja lisäksi Keir Giles on kirjoittanut kirjaan osuuden nykytilanteen vaikutuksesta Euroopan puolustukseen.

Keir Giles on Iso-Britannian johtava Venäjä-asiantuntija ja Britannian ulkopoliittisen instituutin Chatham Housen tutkija. Hän on perehtynyt laajasti Venäjän sotilaspolitiikan sekä asevoimien kysymyksiin ja toiminut usean maan hallituksen neuvonantajana Venäjän uhan kysymyksistä. Giles on BBC:n ja monen muun median jatkuvasti käyttämä asiantuntija. Hän on kirjoittanut aiemmin muun muassa teokset Moskovan opit ja menestysteoksen Venäjän sota jokaista vastaan.

Tervetuloa kuuntelemaan paneelikeskustelua Euroopan puolustuksesta torstaina 27.3. klo 10.30–11.45 Helsingin keskuskirjasto Oodissa. Keir Gilesin kanssa keskustelemassa kirjasta ovat Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tuomas Iso-Markku. Tapahtumaan on vapaa pääsy sekä kirjamyynti ennen paneelikeskustelua. Lisätietoja tapahtumasta: https://fb.me/e/4BpzlxRzS

Keir Giles: Kuka puolustaisi Eurooppaa – Hyökkäävä Venäjä, uinuva manner, Docendo 2025, 328 sivua.

Arvostelukappalepyynnöt:

tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy sähköistä vedosta ennakkoon vedosta sekä haastattelumahdollisuutta.