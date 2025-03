Yhdenvertainen Euroopan kulttuuripääkaupunki – check-list kulttuurialan toimijoille

Koulutusten aiheina ovat olleet muun muassa selkokielinen viestintä, häirintäyhdyshenkilökoulutus, yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutus, turvallisemman tilan periaatteiden luominen, saavutettavat kulttuuripalvelut ja viestintä, autismiystävälliset kulttuuripalvelut ja antirasismikoulutus. Nyt materiaali on koottu oppaaksi, joka sisältää tuoretta tietoa ja käytännön esimerkkejä moninaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen.

”Osallisuus lisää ihmisten hyvinvointia ja luottamusta toisia ihmisiä kohtaan, kiinnittymistä yhteiskuntaan sekä ehkäisee syrjäytymistä. Osallisuuden puute on yleistä ja yhteisöissä on tehtävä töitä tosiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi”, toteaa projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta.

Opas on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa edistää kulttuuritoiminnassaan moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Se sopii hyvin kenelle tahansa, joka haluaa tunnistaa ja purkaa syrjiviä rakenteita, vahvistaa moninaisuusosaamistaan, puolustaa moniäänisyyttä ja luoda turvallisia osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Asiat on koottu käytännöllisesti kulttuuripalvelujen ja viestinnän saavutettavuuden check-listaksi.

”Ohjeita moninaisuuden ja osallisuuden edistämiseen on tuotettu runsaasti. Tämä opas täydentää olemassa olevia materiaaleja. Se sisältää käytännöllisiä vinkkejä ja onnistuneita esimerkkejä”, sanoo projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta.

Opas on tuotettu Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeessa, jonka tavoitteena oli moninaisuuden edistäminen ja vähemmistöjen osallisuuden vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Opas on luettavissa verkkosivulla Oulun kaupungin verkkosivuilla.