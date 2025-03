Suomalaiset korualan ammattilaiset yhdistävät voimansa edistääkseen timanttikorujen eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä

Aitojen luonnontimanttien vastuullisuus

Vastuullisten luonnontimanttien ohjelma sai alkunsa syyskuussa 2024, kun ryhmä arvostettuja, suomalaisia jalokivikorujen valmistajia kokoontui keskustelemaan timanttien eettisyydestä, alan kehittämisestä ja luottamuksesta. Timanttia hankkiessa kuluttaja on usein vajavaisen tiedon varassa, jolloin synteettisten laboratoriotimanttien sekä luonnontimanttien tarina voi poiketa todellisuudesta. Vastuullisten luonnontimanttien ohjelmaan sitoutuneet, alalla pitkään toimineet yritykset lupaavat edistää jalokivikorujen tulevaisuutta kestävällä pohjalla sekä antaa kuluttajalle luotettavaa, tutkittuihin faktoihin perustuvaa tietoa timanteista.

Arvokorujen laatu tulee korvaamaan määrän jatkossakin, perustuen korun pitkään käyttöikään. Vastuullisten luonnontimanttien ohjelmaan sitoutuneet yritykset kokevat velvollisuutenaan kehittää alaa, haastaa timanttitoimittajiaan ja vaikuttaa sitä kautta timanttikaupan eettisyyteen ja ekologisuuteen.

Luonnontimanttien merkitys ja viehätys

Timanttien lumous on kautta historian perustunut kauneuteen, aitouteen ja harvinaisuuteen. Timanttien arvo, kauneus sekä miljardien vuosien aikana luonnossa kehittynyt ainutlaatuinen kovuus on yhdistetty ikuisuuteen ja täydellisyyteen. Timantit ovat ylivoimaisia rakkauden ja vaurauden symboleja, joita vaalitaan ja jotka kulkevat perintönä jälkipolville. Timantit ovat kiistatta kestävimpiä jalokiviä, minkä vuoksi ne kimaltavat usein kihla- ja vihkisormuksissa, muodostaen vahvan tunnesiteen ja kruunun rakkaustarinalle.

Kertakäyttökulttuuria vältetään hankkimalla vähemmän, mutta laadukasta. Vastuullisen toiminnan perustana on korun kestävyys, muokattavuus sekä materiaalien kierrätettävyys jopa satojen vuosien kuluttua. Arvokoruissa käytettävien materiaalien arvo perustuu harvinaisuuteen. Korujen arvo perustuu myös tarkkaan, perinteitä kunnioittavaa käsityöhön ja ajattomaan muotoiluun. Arvokorusta voi puhua sijoituksena, joka samalla tukee käsityöperinteen jatkumista ja kotimaista työtä.

Laboratoriotimantteina tunnetut synteettiset timantit

Synteettisten timanttien valmistus aloitettiin alun perin työkaluteollisuutta varten 1950-luvulla. Sittemmin tekniikka on kehittynyt ja kiinnostus täydellisen puhdasta, mutta edullista synteettistä timanttia kohtaan on herännyt myös korukäytössä. Synteettiset jalokivet antavat mahdollisuuden pukeutua näyttävästi, ilman merkittävää taloudellista panosta. Synteettisiä timantteja voidaan myös valmistaa sellaisissa väreissä, joita ei luonnostaan timanteissa ole.

Synteettisten timanttien valmistus

Yleisesti puhutaan laboratoriotimanteista, mutta täsmällisempi nimitys on laboratoriokasvatettu synteettinen timantti. Timanttitehtaita rakentuu suuren kysynnän ohjaamana ympäri maailmaa, eniten Kiinaan ja Intiaan, missä synteettisten timanttien valmistamiseen käytettävä energia tuotetaan pääasiassa kivihiilellä.

Toistaiseksi vain pieni määrä tehtaita toimii uusiutuvan energian voimin. Lisäksi synteettisten timanttien tuotantolaitteiden valmistuksessa käytetään kaivosteollisuuden tuottamia metalleja. Tämän hetken tietoon nojaten, ei voida yleisesti sanoa synteettisen timantin olevan ympäristöystävällisempi kuin luonnontimantti. Eroja on niin tehtaissa kuin kaivoksissakin, joten mitä paremmin raakakiven alkuperä tai tuotantotapa on tiedossa, sitä paremmin voi seurata synteeettisen timantin ja luonnontimantin ympäristökuormitusta ja hiilijalanjälkeä.

Synteettisiä timantteja valmistetaan valtavia määriä, mikä on johtanut niiden rajuun arvonlaskuun. Esimerkkinä 1.5 karaatin synteettinen timantti, jonka arvo on laskenut alle kymmenessä vuodessa 83%, ja tulee edelleen laskemaan tuotannon kasvaessa.

Luonnontimanttien eettisyydestä, ekologisuudesta ja yhteiskunnallisesta vastuusta

Timantit ovat merkittävä elinkeino monelle Afrikan maalle, työllistäen ja vahvistaen maan ekonomista asemaa. Botswana, joka on tällä hetkellä yksi suurimmista luonnontimanttien tuottajamaista, on luonnonvarojensa ansiosta onnistunut kasvattamaan bruttokansantuotettaan ja siten kehittämään maan hyvinvointia. Luonnontimanttien markkinoita hallitsevat yritykset kehittävät jatkuvasti toimintatapojaan vastuullisemmaksi – niin ekologisesti kuin eettisesti. Toimijat, joilta vastuulliseen luonnontimanttien ohjelmaan sitoutuneet yritykset hankkivat luonnontimanttinsa, tekevät jatkuvasti töitä hiilijalanjäljen minimoimiseksi, raakakivien tuottajavaltioiden infrastuktuurin kehittämiseksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

“Our diamonds are not just gems; they are the foundation upon which the hope and promise of our economies have been built. They are the engine through which our aspirations for greater wealth, more diversified economies, the development of people and a more fair and equitable future can be realised.”

Hon Lefoko Maxwell Moagi | Minister of Minerals and Energy for the Government of the Republic of Botswana.

Kansainväliset organisaatiot, kuten Responsible Jewelry Council valvoo timanttikauppaa ja hyväksyy jäseneksi ainoastaan tiukat vaatimukset täyttävät toimijat. World Jewellery Confederation (CIBJO) on organisaatio, joka seuraa alaa, sekä tiedottaa ja antaa ohjeistuksia korualan toimijoille. Vastuullisten luonnontimanttien ohjelmaan sitoutuneet yritykset noudattavat CIBJOn laatimia eettisiä ohjeistuksia kaikessa toiminnassaan. Tänä päivänä on täysin mahdollista hankkia konfliktivapaa ja eettinen luonnontimantti, kun timantin hankkii luotettavalta ja vastuulliselta korualan ammattilaiselta.

Terminologia ja luotettavuus

Kultasepänala perustuu luottamukseen. Synteettiset jalokivet täytyy erottaa luonnonkivistä, minkä vuoksi termit eivät saa olla kaupallisia, vaan gemmologisia. Markkinoinnin tulisi pohjata oikeellisuuteen, mikä harmillisen usein unohtuu synteettisten jalokivien markkinoinnissa, kun puhutaan ekologisesta laboratoriotimantista. Täysin ekologisia timantteja ei ole olemassa, mutta koska ekologiset ja eettiset asiat koetaan tärkeiksi, kehittyy ala suurin harppauksin. Alalla tarvitaan keskustelua ja lupauksia, joiden avulla voi vaikuttaa niin korun valmistajana kuin kuluttajana.

Vastuullisten luonnontimanttien ohjelma

Alla olevat seitsemän lupausta luotiin muistuttamaan tärkeistä asioista osana yritystoimintaa. Allekirjoittaneet toivovat koko kultasepänalan miettivän lupauksia ja kehittävän toimintaansa lupausten mukaisesti.

Lupaus

Edistää timanttikorujen tuotannon läpinäkyvyyttä.

Seurata alan kehitystä ja vaatia kattavasti tietoa jalokiven alkuperästä jokaisen oston yhteydessä.

Jakaa oikeellista timanttitietoa asiakkaille ja kollegoille sekä keskustella alaan liittyvistä aiheista rehellisesti, luotettavasti ja moniulotteisesti.

Käyttää tuotteiden markkinoinnissa luotettavaa, tutkittuihin faktoihin perustuvaa tietoa.

Kuulla ja kouluttaa asiakkaita sekä alalle suuntautuneita nuoria.

Sitoutua noudattamaan CIBJOn laatimaa korualan eettistä ohjeistusta.

Luoda yrityksen vastuullisuussuunnitelma vuoteen 2026 mennessä.

Lupauksen pohjalta yritykset seisovat valmistamiensa korujen takana niin muotoilun, käsityön kuin koruissa käytettävien materiaalien osalta.

Vastuullisten luonnontimanttien ohjelman ovat allekirjoittaneet:

Kultaseppä Kulmala Oy

Atelier Torbjörn Tillander Oy

Tarkkanen Oy

Olli Johan Lindroos Jewellery

Timanttiala Oy

Ohjelmaa tukee Suomen Kultaseppien Liitto, CIBJOn jäsen

