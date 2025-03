Vihreiden Hanna Holopainen: Lainvalmistelu on eläinteollisuuden lobbareiden talutusnuorassa

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee valtioneuvoston asetusta turkiseläinten hyvinvoinnista. Ministeriön mukaan asetuksen on tarkoitus tulla lausunnolle myöhemmin keväällä.

Avoimuusrekisterin tietojen perusteella maa- ja metsätalousministeri on tavannut säännöllisesti eläinteollisuuden etujärjestöjä. On käynyt ilmi, että turkistuottajien kuuleminen on tyypillistä tuotantoeläimiä koskevan lainsäädännön valmistelussa. Eläinoikeusjärjestöjen edustajia ministeri taas ei ole tavannut lainkaan.

”Keskeisiä sidosryhmiä tulee kuulla lainvalmistelussa. Ei voi olla niin, että vain yksi osapuoli, tässä tapauksessa eläinteollisuuden etujärjestö, on kiinteästi mukana lainvalmistelussa. Lainvalmistelun tulisi olla avointa eikä lainsäädännön tulisi palvella yhden alan etuja yleisen edun kustannuksella,” huomauttaa Holopainen.

Helsingin Sanomat on uutisoinut Suomen turkiseläinten kasvattajien liiton Fifurin kiinteästä läsnäolosta asetuksen valmistelussa.

”On selvää, että myös eläinten oikeuksien näkökulmaa edustavia järjestöjä tulisi kuulla valmisteltaessa asetusta, jolla pyritään turvaamaan eläinten hyvinvointi turkistarhauksessa. Jo yli 80 % suomalaisista vastustaa turkistarhausta sen nykymuodossa. Eikö tämä viesti paina lainkaan päätöksenteossa?,” kysyy Holopainen.

”Vihreät on jo pitkään ajaneet turkistarhauksen alasajoa. Vähintä mitä hallitus voi nyt tehdä, on eläinten hyvinvoinnin parantaminen ennen turkistarhauksen alasajoa. Se ei onnistu tekemällä vain eläinteollisuuden etua ajavaa lainsäädäntöä. Lisäksi turkistarhaukseen liittyy nykyään myös vakava terveysriski lintuinfluenssan vuoksi,” päättää Holopainen.