Suomen Parhaat Työpaikat 2025 erottuvat kasvavan yhteiskunnallisen polarisoitumisen keskellä

Great Place To Work® Suomi on julkaissut vuosittaisen Suomen Parhaat Työpaikat™ -listan jo 23. kerran. Listaa varten tutkituissa yrityksissä työskentelee Suomessa yli 20 000 työntekijää. Vuoden 2025 Suomen Parhaat Työpaikat -listalla julkaistaan 50 parasta suurten, keskisuurten ja pienten organisaatioiden sarjoissa.

Suomen paras työpaikka suurten organisaatioiden sarjassa on rahoitusalan yritys Svea Finland. Keskisuurten sarjan voittaja on ohjelmistojen konsultointiyritys VALA Group Oy ja pienten sarjan paras työpaikka on Digitoimisto Raju.

”Parhaissa työpaikoissa pystytään luomaan vahvaa yhteyttä, joka lisää työn tuloksellisuutta. Niissä rakennetaan yhteyttä työkavereihin, oman työn merkitykseen, yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tällöin työntekijät ovat valmiita ottamaan enemmän vastuuta, uskaltavat kokeilla, haluavat antaa täyden panoksensa ja ovat valmiita ponnistuksiin”, kuvaa Great Place To Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti menestystekijöitä.

Tämän vuoden suurten sarjan paras työpaikka Svea on rakentanut pitkäjänteisesti yrityskulttuuriaan ja sijoittunut 12 kertaa Suomen parhaiden työpaikkojen listalle.

”Ihmiset tekevät yhtiön ja erottavat meidät markkinassa, jossa on tarjolla monia lähes samankaltaisia tuotteita ja palveluita. Meillä vallitsee kulttuuri, jossa jokainen svealainen otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti yksilönä – emme keskity vain työpersoonaan, vaan haluamme oppia tuntemaan toisemme muutenkin”, tiivistää maajohtaja Pasi Väre organisaation menestysreseptin.

Kokemus yhteydestä on avainasemassa

Parhaiden työpaikkojen joukossa on organisaatioita, joissa tehdään niin lähi-, etä- kuin hybiridityötä. Tutkimustulokset näyttävät, että oikeanlaisella johtamisella ja sopivilla rakenteilla voi rakentaa vahvaa yhteyttä ja luottamukseen perustuvaa kulttuuria työntekopaikasta huolimatta.

Ilman vahvaa yhteyttä erityisesti etätyössä on riski, että työntekijä eriytyy sosiaalisista suhteista ja työn hyvinvointia tukevista elementeistä. Tällöin myös mielenterveyden haasteet voivat saada helpommin sijaa. Epävarmana aikana yhteisöllisyys ja onnistumiset tukevat yksilön hyvinvointia ja luovat turvaa.

”Työelämänkeskustelussa näkyy aikamme polarisoituminen. Yhteys työntekijän ja työpaikan välillä on paikka paikoin rikki. Parhaissa työpaikoissa onkin viime vuosina panostettu yhteyden vahvistamiseen vaikuttavalla johtamisella ja toimivilla arjen käytänteillä”, Kirsi Ilmasti huomioi.

Parhaissa työpaikoissa ihmisten välillä on syvä yhteys, sillä niissä johdetaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Organisaatioissa keskimäärin 86 % työntekijöistä kokee, että heitä kohdellaan yksilönä, eikä vain työntekijöinä. Eheästä yhteydestä kertoo myös psykologisesti turvallinen työympäristö. Suomen parhaissa työpaikoissa 85 % työntekijöistä kertoo, että heillä on mahdollisuus olla täysin oma itsensä. Vahva yhteys on johtamisen tulosta.

Luottamus välittyy, kun kohtaaminen on aitoa

Great Place To Work tutkii työntekijöiden luottamuksen tasoa, joka Suomen parhaissa työpaikoissa on 86 %. Vastaava luku tyypillisessä suomalaisessa työpaikassa on 57 %.

Keskisuurten voittajayritys VALAssa työskennellään konsultointialalle tyypillisesti pääosin asiakasyrityksissä. VALA on onnistunut skaalaamaan kulttuurinsa siten, että hyvän työpaikan kokemus säilyy, eikä yhteys yritykseen katkea.

”Olemme tehneet empatiasta työelämän supervoiman. Meillä empatia lähtee säännöllisistä kohtaamisista, joissa ihmiset tulevat aidosti kuulluksi. Suurin osa nykyisistä ja vanhoista VALAlaisista mainitsee suureksi vahvuudeksemme sen, että kysymme, kuuntelemme ja pyrimme aina auttamaan toisiamme empaattisesti”, avaa toimitusjohtaja Marcus Mattila yrityksen kulttuurin ydintä.

Pienten sarjan parhaassa, tamperelaisessa Digitoimisto Rajussa, ajatusmaailma on sama.

”Meidän pitää nähdä työntekijän takana oleva kokonainen ihminen ja rakentaa sitä kautta luottamus keskinäiseen suhteeseen”, jakaa johtamisfilosofiaansa yrityksen perustajajäsen ja toimitusjohtaja Rami Halonen.

Suomen Parhaat Työpaikat™ 2025



Suuret organisaatiot Top 3: 1. Svea Finland, 2. JYSK, 3. SATO Oyj

Keskikokoiset organisaatio Top 3: 1. VALA, 2. Suomen Yrittäjäopisto Oy, 3. Snowhotel Family

Pienet organisaatiot Top 3: 1. Digitoimisto Raju Oy, 2. Pohjolan Voima, 3. wpd Suomi Oy

Great Place To Work® tutkii vuosittain maailmanlaajuisesti yli 20 miljoonan työntekijän kokemuksen, ollen näin maailman laajin yrityskulttuurin tutkija. Sen henkilöstötutkimus perustuu vuosikymmenten aikana kerättyyn dataan ja ymmärrykseen työntekijäkokemuksesta ja yrityskulttuurista.